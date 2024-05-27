Обзор Lunnen Ground 16: «рабочая лошадка» с возможностью апгрейда

В феврале «Яндекс Маркет» начал выпускать ноутбуки под собственным брендом Lunnen. В продаже две модели — с диагональю 15,6 и 16 дюймов. Именно флагманский Ground 16 в топовой конфигурации и темно-синем цвете попал ко мне в руки. Предлагаю разобраться, каким получился первый продукт компании, в чём его плюсы и минусы, а также стоит ли покупать Lunnen Ground 16.

Характеристики Lunnen Ground 16

Модель: Lunnen Ground B2 16” (LL6FAWL01)

Габариты: 366,8×233,7×17,8 мм, 2,2 кг

Экран: 16 дюймов, IPS, 1920×1080 пикселей, 60 Гц, матовый

Процессор: AMD Ryzen 7 5800U

Видеокарта: AMD Radeon Graphics

ОЗУ: 16 ГБ (DDR4)

ПЗУ: 512 ГБ (SSD NVME M.2 PCIe 4.0)

Батарея: 53 Вт*ч, адаптер питания на 65 Вт

ОС: Windows 11 Домашняя

Интерфейсы: USB 2.0 Type A, USB 3.2 Gen1 Type A × 2, USB 3.2 Gen1 Type-С, HDMI, 3,5 мм, слот для microSD

Цена на момент обзора: 53 990 ₽

Комплектация

Первое, что бросается в глаза — яркая синяя коробка, в которой поставляется Lunnen Ground 16. Я уже привык, что даже крупные бренды продают ноутбуки в неприметных бежевых коробках из микрогофрокартона, но здесь «Яндекс Маркет» постарался и приятно удивил. Чего-чего, но привлекательной и компактной коробки я не ожидал.

Что касается комплектации, то тут без особых сюрпризов:

Ноутбук

Блок питания 65 Вт

Кабель USB Type-C на USB Type-C

Документация

Салфетка из микрофибры

Внешний вид

16-дюймовый Lunnen Ground 16 можно приобрести в двух цветах: светло-сером (Light Gray) и тёмно-синем (Indigo Sea). Именно последняя расцветка у меня. Да, выглядит она необычно и приятно, но отпечатков собирает уйму. Светло-серую модель я в руках не держал, однако могу предположить, что в вопросе цвета она более оптимальный вариант, по крайней мере для меня.

Важно, что корпус Ground 16 выполнен из алюминия, что можно легко ощутить наощупь. В описании «Яндекс Маркет» отмечает, что ноутбук «тонкий и лёгкий». Первое — факт, толщина ноутбука всего 17,8 мм. Это не уровень флагманов, но хороший показатель для достаточно бюджетного ноутбука. А вот на счет лёгкости я бы поспорил. В карточке Lunnen Ground 16 на «Яндекс Маркете» говорится, что его вес всего 1,8 кг, а в инструкции — 1,7 кг. Тогда как в жизни я «намерил» около 2,2 кг, что больше похоже на правду, так как по ощущениям это явно не уровень HUAWEI MateBook D 16 2024 (обзор), вес которого как раз 1,72 кг. Можно предположить, что вес указан без аккумулятора, однако никаких пометок об этом я не нашёл.

В целом корпус Lunnen Ground 16 является так называемой «болванкой», которую используют и другие бренды, например, OSIO. Однако, как по мне, это не проблема. Такая практика широко распространена, особенно учитывая стоимость устройства.

Перейдем к другим аспектам. Клавиши клавиатуры выполнены из приятного на ощупь гладкого пластика. Насколько хорошо сохранятся нанесенные на них буквы и цифры после нескольких месяцев активного использования, пока не ясно, однако у меня лично никогда не было проблем с истиранием символов.

Радует, что для работы в тёмное время суток предусмотрена подсветка, активируемая нажатием специальной клавиши. Такого нет даже в некоторых флагманских или околофлагманских ноутбуках от популярных компаний.

Выделяется кнопка включения, окрашенная в синий цвет и выполненная как обычная клавиша клавиатуры. Чтобы включить устройство необходимо буквально на секунду её зажать.

В целом, клавиатура мне понравилась, она удобная, несмотря на наличие смещённого Num-блока, а также тихая благодаря небольшому ходу.

Что касается интерфейсов, то с левой стороны расположены разъём для питания, USB 3.0, HDMI, USB Type-C, индикаторы включения и заряда. С противоположной стороны находятся разъём для microSD-карты, 3,5 мм аудиоразъём, USB 2.0 и USB 3.0. Наверху экрана размещены микрофон и веб-камера 1080p, а снизу — два динамика слева и справа, а также вентиляционное отверстие.

К сожалению, звук оставляет желать лучшего как по качеству, так и по громкости. Но наличие 3,5 мм разъёма и Bluetooth позволяют подключить наушники и забыть о встроенных динамиках. Сам я пользуюсь ими очень редко, поэтому для прослушивания голосовых сообщений или просмотра видео/фильмов их будет достаточно.

Что касается трекпада, то он большой, с приятным на ощупь покрытием, но при касании издает дребезжащий звук. Лично для меня это не проблема, так как трекпадом почти не пользуюсь, но всё равно не очень приятно. Надеюсь, в будущем проблему исправят.

В левом верхнем углу трекпада находится сканер отпечатков пальцев, который позволяет включить компьютер сразу после его активации. Он работает безупречно и нареканий к нему нет.

Ещё одной особенностью Lunnen Ground 16 стала возможность раскрыть ноутбук на 180 градусов. Это удобно, если вы часто работаете с устройством на коленях. Шарниры достаточно крепкие, поэтому ноутбук ожидаемо не проходит «тест на макбук».

Как итог, Lunnen Ground 16 не лишён недостатков, их довольно много. Однако учитывая, что это первая попытка компании в данной категории продуктов, эти недочеты вполне простительны. Вполне вероятно, что многие из этих проблем будут устранены в будущих моделях. Это обычная практика для технологических компаний — совершенствовать свои продукты на основе отзывов пользователей и технического опыта, накопленного в процессе эксплуатации первых моделей.

Дисплей

Lunnen Ground 16 оснащён 16-дюймовым дисплеем с Full HD разрешением 1920×1080 пикселей. Матрица выполнена по технологии IPS. Экран обеспечивает качественное изображение, но не выделяется среди аналогов.

Частоты обновления 60 Гц достаточно для повседневных задач. Плотность пикселей 137 ppi, яркость 300 нит и 65% sRGB дают достаточно чистое и яркое изображение в помещении. Благодаря антибликовому покрытию, дисплей хорошо справляется с работой в условиях яркого освещения, хотя при прямом попадании солнечных лучей видимость остаётся ограниченной. В обычных условиях комнатного освещения яркости достаточно, но только на максимуме. Хотелось бы, чтобы дисплей всё-таки был ярче.

В целом работать на таком экране комфортно, в том числе с функцией разделения экрана Windows, которая позволяет удобно располагать несколько приложений на экране. Что касается камеры, то её разрешение 2 Мп (1080p), чего достаточно для видеоконференций.

Производительность

Lunnen Ground 16 получил процессор AMD Ryzen 7 5800U. Этот восьмиядерный чип, созданный на базе архитектуры Zen 3, имеет тактовую частоту от 1,9 до 4,4 ГГц. Чип не самый мощный, но энергоэффективный, что идеально подходит для бюджетных ноутбуков.

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В тесте Geekbench 6 в сбалансированном режиме процессор показал результаты в 1195 баллов в одноядерном тесте и 4680 в многоядерном. Показатели графических тестов OpenCL и Vulkan составили 8576 и 10060 баллов соответственно. В режиме повышенной производительности показатели процессора увеличиваются, достигая 1858 баллов в одноядерном и 5264 в многоядерном тестах, а для OpenCL и Vulkan — 11174 и 10079 баллов соответственно.

Novabench 5 оценил производительность процессора в 1636 Гфлопс в сбалансированном режиме и 1743 Гфлопс в производительном. Переключение режимов питания больше всего влияет на графику, в то время как на оперативную память и SSD влияние оказывается минимальным. В CPU-Z процессор набирает 456,5 баллов на одно ядро и 3787,4 на все ядра в сбалансированном режиме, а в производительном — 581,4 и 3777,4 балла соответственно.

Несмотря на отсутствие игровой видеокарты, встроенный видеоускоритель AMD Radeon Graphics позволяет играть в проекты с низкими или средними требованиями. Так, War Thunder на высоких настройках выдаёт 40-50 FPS, Counter-Strike 2 на минимальных — 50-55 FPS, PUBG: BATTLEGROUNDS на минимальных — около 30 FPS с просадками, XDefiant на минимальных — 35-40 FPS.

Поставляется Lunnen Ground 16 в единственной конфигурации — 16/512 ГБ. Однако есть возможность апгрейда, благодаря наличию свободного слота для дополнительной планки DDR4. При этом имеющаяся память не распаяна.

К плюсам можно отнести тот факт, что Lunnen Ground 16 поставляется с активированной Windows 11 Home, офисными приложениями «Мой офис», а также антивирусом «Касперский» и играми от «Яндекса».

Ноутбук поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц). Никаких проблем со скоростью у не было, но в случае возникновения — рекомендуется обновить драйвер.

Автономность

Lunnen Ground 16 оснащен встроенным аккумулятором емкостью 53 Вт*ч, который обеспечивает до 7 часов работы при использовании Word, мессенджеров, браузера, Wi-Fi и уровня яркости в 90%.

Однако стоит отметить, что активное использование ресурсоемких программ или игр сокращает время автономной работы до примерно 3-4 часов.

В комплекте с ноутбуком идёт зарядное устройство мощностью 65 Вт, которое способно полностью зарядить аккумулятор за приблизительно 140 минут.

Итоги

Таким образом, Lunnen Ground 16 — типичная «рабочая лошадка». За относительно небольшие деньги покупатель получает надёжное устройство для интернет-серфинга и работы с офисными программами, при условии, что от него не требуется выполнение особо тяжёлых задач.

Как у любого ноутбука, у Ground 16 есть свои минусы, включая проблемы со сборкой, иногда возникающие у пользователей трудности с драйверами Wi-Fi, среднее качество звука, а также недостаточная яркость экрана. Сюда бы я отнёс и личное недопонимание по поводу веса. Ну, серьёзно, с учётом аккумулятора тут нет никаких 1,8 кг — больше двух точно.

В то же время среди его достоинств можно выделить металлический корпус, приятный внешний вид, комфортную клавиатуру, сканер отпечатков пальцев, предустановленную операционную систему Windows 11, скромную, но достаточную производительность, а также возможности для апгрейда.

По состоянию на момент публикации обзора стоимость ноутбука на «Яндекс Маркете» составляет около 54 тысяч рублей. При этом пока я готовил материал, устройство подорожало на 2 тысячи рублей, что ещё больше уверило меня в выводе, который я сделал. Учитывая цену и все вышеупомянутые характеристики, данный ноутбук представляет собой хорошую «печатную машинку» с возможностью запуска «лёгких» игр, но не более. При чём ценник Ground 16, по моему мнению, играет против ноутбука, так как чуть переплатив (или выбрав б/у), можно выбрать устройства популярных брендов, например, HUAWEI MateBook D-серии, которые лишены большей части вышеперечисленных недостатков.

Анатолий Почивалов Плюсы Приятный внешний вид

Достаточная производительность

Удобная клавиатура с подсветкой

Сканер отпечатков пальцев

Предустановленная Windows 11 и ПО Недостатки Проблемы со сборкой

Недостаточная яркость экрана

Средний звук

Несоответствие заявленному весу