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«МегаФон», «билайн» и Tele2 отменят плату за раздачу интернета

В прошлом месяце ФАС России вынесла предупреждения четырём крупнейшим мобильным операторам связи «МегаФон», «МТС», «билайн» и Tele2, которые в течение месяца должны своим абонентам отменить плату за раздачу интернета на другие устройства, либо будут оштрафованы. Это предписание выполнили, но не все.

Плата за режим модема будет отменена у следующих операторов:

  • «МегаФон» с 23 октября на всех тарифах;
  • «Tele2» с 22 ноября для новых абонентов и с 19 декабря для всех;
  • «билайн» до 1 декабря на тарифах с лимитным объёмом трафика.

Предписание не выполнил только «МТС», который уведомил ФАС об «отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов». За невыполнение требований, оператор может быть оштрафован на сумму от 300 000 до 1 млн рублей.

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Источник:
ФАС России
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