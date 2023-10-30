«МегаФон», «билайн» и Tele2 отменят плату за раздачу интернета

В прошлом месяце ФАС России вынесла предупреждения четырём крупнейшим мобильным операторам связи «МегаФон», «МТС», «билайн» и Tele2, которые в течение месяца должны своим абонентам отменить плату за раздачу интернета на другие устройства, либо будут оштрафованы. Это предписание выполнили, но не все.

Плата за режим модема будет отменена у следующих операторов:

«МегаФон» с 23 октября на всех тарифах;

«Tele2» с 22 ноября для новых абонентов и с 19 декабря для всех;

«билайн» до 1 декабря на тарифах с лимитным объёмом трафика.

Предписание не выполнил только «МТС», который уведомил ФАС об «отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов». За невыполнение требований, оператор может быть оштрафован на сумму от 300 000 до 1 млн рублей.