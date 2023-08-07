Цены на видеокарты в России упали на треть

За первые шесть месяцев 2023 года на российском рынке зафиксирован полуторакратный рост числа проданных видеокарт по сравнению с прошлым годом. На этом фоне средняя стоимость этих устройств снизилась на 36% год к году.

Сеть магазинов «Ситилинк» указала, что средняя цена видеокарты теперь составляет около 30 тысяч рублей, основной причиной такого изменения видят снижение интереса к майнингу. В то же время представители «М.Видео-Эльдорадо» сообщили о снижении среднего чека на устройства до 25 тысяч рублей.

Основными факторами падения цен стали появление на рынке доступных китайских видеокарт и уменьшение интереса майнеров к дорогим моделям.

Несмотря на снижение цен, общий объем продаж увеличился благодаря росту интереса к технологиям искусственного интеллекта в различных отраслях бизнеса.