AMD представила видеокарту Radeon RX 7900 GRE

Сегодня в Шанхае на выставки China Joy 2023 была представлена видеокарта Radeon RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition). Новинка позиционируется как решение для 1440p-гейминга и конкуренции с 3D-ускорителем NVIDIA GeForce RTX 4070.

Radeon RX 7900 GRE создана на базе урезанного видеочипа AMD Navi 31, который имеет в своём распоряжении 5120 потоковых процессоров, 64-мегабайта Infinity Cache, а также 256-разрядную шину для взаимодействия с 16-гигабайтами видеопамяти типа GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с. Графический процессор может работать по частотной формуле 1270/1880/2245 МГц (Base/Game/Boost Clock), а пропускная способность видеопамяти составляет 576 Гб/с. Паспортный уровень энергопотребления — 260 Вт.

На скриншотах ниже показан официальный уровень производительности RX 7900 GRE, который позволяет новинке занять почётное место между видеокартами RTX 4070 и RX 7900 XT. Помимо этого, AMD показала сравнение с RX 6800 XT, в котором преемник оказался до 26% быстрее в 1440p-гейминге.

Видеокарта Radeon RX 7900 GRE будет доступна к покупке по всему миру, а рекомендованная цена в США составит 649 долларов (58 950 ₽).