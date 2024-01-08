От $599 до $999: NVIDIA представила линейку видеокарт GeForce RTX 40 Super

Компания NVIDIA на CES 2024 представила линейку видеокарт GeForce RTX 40 Super: RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4070 Super. Новые видеокарты отличаются повышенной вычислительной мощностью по сравнению с предшественниками без приставки «Super». При этом цены на них остались прежними, либо вовсе стали ниже.

GeForce RTX 4070 Super

RTX 4070 Super демонстрирует наибольший прирост CUDA-ядер в серии RTX 40 Super — на 20% больше, чем у RTX 4070 (7168). Память осталась прежней — 12 ГБ GDDR6X, 36 МБ L2 кэш и пропускная способность 504 ГБ/c. NVIDIA заявляет, что RTX 4070 Super превосходит по скорости RTX 4090.

Для геймеров, использующих GeForce RTX 3070 или RTX 2070 предыдущего поколения, это супер-обновление. Компания обещает более 100 FPS в современных требовательных играх при использовании разрешения 1440p. GeForce RTX 4070 Super представляет идеальный баланс цены, производительности и качества изображения.

GeForce RTX 4070 Ti Super

RTX 4070 Ti Super улучшена до 66 вычислительных блоков (против 60 у RTX 4070 Ti Super) и 8448 CUDA-ядер (против 7680). Кроме того, объем GDDR6X памяти увеличен до 16 ГБ, а ширина шины составляет 256 бит, что повышает пропускную способность памяти на 25%.

В NVIDIA подчеркивают, что это идеальный вариант для работы с видео и рендеринга больших 3D-сцен. Видеокарта выдаст высокий показатель FPS в разрешения 1440p и даже 4K.

GeForce RTX 4080 Super

RTX 4080 Super теперь имеет 80 вычислительных блоков и 10 240 CUDA-ядер, что на 4 блока и 600 Мбит/с эффективной скорости памяти больше, чем у RTX 4080. Новая модель обладает скоростью памяти 23 000 Мбит/c, остальные характеристики схожи с RTX 4080. Игроки смогут с головой погрузиться в современные игры с трассировкой лучей и другими максимальными настройками.

Продажи RTX 4070 Super начнутся 17 января, RTX 4070 Ti Super — 24 января, а RTX 4080 Super — 31 января. Цены на новые видеокарты следующие:

RTX 4080 Super — $999 (~ 89 600 рублей)

RTX 4070 Ti Super — $799 (~71 600 рублей)

RTX 4070 Super — $599 (~53 700 рублей)