Zotac выпустила парфюм для геймеров — теперь можно не только лагать, но и благоухать

Компания Zotac, известная видеокартами и мини-ПК, внезапно вышла на рынок парфюмерии. Представлена линейка ароматов Zotac F5, ориентированная на геймеров и киберспортсменов. В маркетинговом описании обещают не просто запах, а почти бафф: «улучшение реакции» и «максимальное преимущество в игре».
Что внутри
Линейка включает четыре варианта:
- морской бриз
- кипарис
- мята
- белый мускус
Флакон — 50 мл. Сейчас продукт находится в стадии бета-тестирования (да, именно так указано), но до 13 июня желающие могут оставить заявку на получение аромата.
Zotac не первая компания, которая решила поэкспериментировать с «игровым образом жизни». Но точно одна из первых, кто превратил клавишу F5 в флакон с парфюмом
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