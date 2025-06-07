Zotac выпустила парфюм для геймеров — теперь можно не только лагать, но и благоухать

Компания Zotac, известная видеокартами и мини-ПК, внезапно вышла на рынок парфюмерии. Представлена линейка ароматов Zotac F5, ориентированная на геймеров и киберспортсменов. В маркетинговом описании обещают не просто запах, а почти бафф: «улучшение реакции» и «максимальное преимущество в игре».

Что внутри

Линейка включает четыре варианта:

морской бриз

кипарис

мята

белый мускус

Флакон — 50 мл. Сейчас продукт находится в стадии бета-тестирования (да, именно так указано), но до 13 июня желающие могут оставить заявку на получение аромата.

Zotac не первая компания, которая решила поэкспериментировать с «игровым образом жизни». Но точно одна из первых, кто превратил клавишу F5 в флакон с парфюмом