Cyberpunk 2077 возвращается в PS Store

Похоже, что Cyberpunk 2077 вернется в PS Store в ближайшее время. У игры снова появилась страница в магазине, но покупка на данный момент недоступна. При этом игра не выдаётся в поиске, если ранее пользователь купил её, а затем вернул или же не приобретал вовсе.

Игру можно добавить в список желаемого, на её странице стоит отметка «Только что объявлено». Однако веб-поиск через браузер, консоль или мобильное устройство не показывает её.

🚨 Cyberpunk 2077 it's Available For Add To Wishlist



🟦 We can expect the game to return to the PSN store in the coming days !



🟫 #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/fHy1Pku2Pn — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) June 14, 2021

Отметим, что игру удалили из PS Store, поскольку она плохо работала на PlayStation 4 и PlayStation 5. При этом она по-прежнему доступна для Xbox One, Xbox Series X/S по системе обратной совместимости и PC.

Пока что официальных заявлений на этот счёт не поступало, однако в Twitter-аккаунте PlayStation Game Size появилась информация на эту тему.

Отметим, что ранее Sony закрыла упрощённый возврат денег за игру. Эта функция отключится 18 июня. Возможно, в этот же день стартует и перезапущенная игра.

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