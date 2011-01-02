Что выгоднее: ПК или игровая консоль?

Сейчас многие пользователи решают, что выгоднее приобрести: компьютер или игровую приставку, типа Xbox или PS? На этот вопрос однозначного ответа нет, да и здесь нужно смотреть, для каких целей приобретается девайс. Если исключительно для игр, то естественно, лучше взять игровую консоль, а если для задач, которые в большинстве выполняются на ПК? И здесь уже возникает дилемма.

Если взять для примера Xbox Series X и компьютер схожей производительности, то по цене гораздо выгоднее будет приобретение игровой приставки. Однако не все задачи станут доступны для пользователя. Да и многое решает финансовая сторона вопроса. И согласно подсчетами, чтобы собрать ПК схожей производительности с приставкой, понадобится сумма на 70% выше, чем стоимость консоли.

Ядром ПК является процессор, так, если брать один из самых доступных и производительных вариантов, скажем Ryzen 7 3700X, то его стоимость около 300 долларов. Далее берем SSD-накопитель с PCIe 4.0. А это еще 200 долларов к бюджету. Но есть же еще видеокарта. GeForce RTX 3080 хорош как вариант, но сейчас это дефицит, да и цена не такая уж и маленькая. А если еще учитывать затраты на материнскую плату, корпус, блок питания и другое, выходит весьма приличная сумма. А поэтому для тех, у кого в приоритете игры и мультимедиа, лучшим вариантом остается игровая консоль.