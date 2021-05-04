Читатели чаще покупают бумажные книги, чем электронные

Ресурс Gizmodo пишет, что бумажные книги остаются популярнее электронных, причём во времена пандемии это стало заметнее. Источник ссылается на данные аналитического агентства Statista’s Advertising & Media Outlook.

Согласно приведённым данным, в США 45% опрошенных купили бумажные книги, и лишь 22,7% — электронные. В Китае цифровые книги приобрели около 24% опрошенных, бумажные — 32%. При этом меньше всего электронные книги покупают в Европе.

В России ситуация аналогична — 54% предпочитают читать бумажные книги, 30% — электронные, а 15% любят слушать аудиокниги.

При этом 74% опрошенных рассказали, что предпочитают читать вечером или ночью, а в будние дни — только 58%.

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