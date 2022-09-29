Amazon выпустил электронную книгу Kindle Scribe с имитацией настоящей бумаги

Компания Amazon представила новый продукт — книгу с экраном на электронных чернилах Kindle Scribe, которая может в определённых задачах заменить даже iPad Pro.

Эта книга может распознавать рукописный ввод с помощью стилуса, а также работать неделю без подзарядки. Это уже заслуга E-ink экрана. В числе других особенностей решения отметим:

Диагональ 10,2 дюйма с разрешением 300 PPI и сенсорным вводом;

Адаптивная подсветка;

Полная имитация бумаги — вплоть до имитации звука;

Синхронизация с ПК и Microsoft Word;

Стилус, который не надо заряжать (идёт в комплекте).

Для зарядки книги используется порт USB-С. Цена по предзаказу составляет 340 долларов (~19 700 рублей). Первые покупатели получат новинку 30 ноября этого года.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!