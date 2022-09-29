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Amazon выпустил электронную книгу Kindle Scribe с имитацией настоящей бумаги

Компания Amazon представила новый продукт — книгу с экраном на электронных чернилах Kindle Scribe, которая может в определённых задачах заменить даже iPad Pro.

Эта книга может распознавать рукописный ввод с помощью стилуса, а также работать неделю без подзарядки. Это уже заслуга E-ink экрана. В числе других особенностей решения отметим:

  • Диагональ 10,2 дюйма с разрешением 300 PPI и сенсорным вводом;
  • Адаптивная подсветка;
  • Полная имитация бумаги — вплоть до имитации звука;
  • Синхронизация с ПК и Microsoft Word;
  • Стилус, который не надо заряжать (идёт в комплекте).

Для зарядки книги используется порт USB-С. Цена по предзаказу составляет 340 долларов (~19 700 рублей). Первые покупатели получат новинку 30 ноября этого года.

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Источник:
imore
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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