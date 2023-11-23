В России начали продаваться 6-дюймовые ридеры PocketBook Verse и Verse Pro

В России стал доступны для покупки новые 6-дюймовые ридеры PocketBook 634 Verse Pro и PocketBook 629 Verse с черно-белыми экранами E Ink Carta. Модели 2023-2024 модельного года.

Обе новинки получили узнаваемый дизайн PocketBook — плоские боковые грани, скошенные нижние углы фронтальной панели и рифлёную тыльную сторону. Внутри ридеров расположено стальное шасси, обеспечивающее высокую жесткость при кручении.

Флагманская модель PocketBook 634 Verse Pro получила защиту по стандарту IPX8 (защита от брызг воды и короткое погружение на глубину до 2 метров) и возможность проигрывать аудио, а также переводить текст в речь. Кроме того, у ридера имеется поддержка Bluetooth и разрешение экрана 1448 x 1072 точек при плотности пикселей 300 ppi. Опции подобного типа отсутствуют у более младшей модели PocketBook 629 Verse.

Оба ридера поддерживают сенсорный ввод, оснащаются физическими кнопками для перелистывания страниц, а одного полного заряда батареи должно хватать на месяц работы.

Цена PocketBook 634 Verse Pro составляет 19 999 рублей, PocketBook 629 Verse – 15 999 рублей.