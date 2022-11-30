Обзор Onyx Boox Da Vinci: доступный ридер на каждый день

Компания Onyx Boox недавно представила новый бюджетный ридер электронных книг с экраном E-ink под названием Da Vinci. Эта модель позиционируется как недорогое повседневное решение. Давайте рассмотрим его подробнее.

Технические характеристики

Модель: Onyx Boox Da Vinci

Габариты (ШxВxТ), вес: 156 × 112,5 × 8,8 мм, 160 г

Дисплей: 6 дюймов, 758×1024 точки, сенсорный ёмкостный экран, с функцией Multi-touch и SNOW Field

Поколение дисплея E-Ink: Carta

Число градаций серого: 16

Тип подсветки: MOON Light 2

Процессор: 4-ядерный, 1,2 ГГц

Память: 512 Мб оперативной, 8 ГБ постоянной

Cлоты: карты памяти microSD / microSDHC

Батарея: 3 000 мАч

ОС: Android 4,4

Поддержка форматов: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, MOBI, CHM, PDB, DOC, DOCX, PRC, EPUB, CBR, CBZ, PDF, DjVu, JPG, PNG, GIF, BMP

Материал корпуса: пластик

Защита от воды: нет

Стоимость: 8 990 рублей

Упаковка и комплектация

Читалка поставляется в картонной коробке белого цвета с изображением логотипа в виде вертолета Леонардо да Винчи на передней стороне и названием модели.

На тыльной стороне размещаются технические характеристики, ключевые особенности модели и другая информация.

Сам ридер упакован в полупрозрачную плёнку. Вместе с ним в комплекте идёт кабель USB Type-C и документация. Зарядного устройства нет, однако такую электронную книгу можно заряжать от любого блока или даже USB-порта компьютера.

У новинки нет беспроводных интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth, загружать данные можно только по кабелю. Также у новинки нет комплектного чехла. В остальном модель напоминает Volta 3, только попроще.

Внешний вид и особенности

Внешне читалки повторяет дизайн Volta 3. У неё есть крупные рамки по периметру дисплея, по бокам и сверху ширина равняется 11 мм. Нижняя рамка — целых 22 мм. На ней размещены надпись BOOX и кнопка для работы. Для включения есть кнопка на верхней грани.

На нижней же находится порт USB-C и слот для карт памяти. Новинка может похвастаться плавными формами тыльной части.

Слева размещается контактная группа для подключения фирменного чехла. Судя по всему, через неё осуществляется работа с кнопками на чехле. Однако его придётся покупать отдельно или мириться с отсутствием кнопок, если купить обычный универсальный чехол.

Корпус ридера сделан из качественного пластика матового цвета, который не собирает отпечатков пальцев. Ничего не скрипит и не люфтит. Сразу хочется отметить, что этот самый корпус и дисплей создают приятные тактильные ощущения.

Программное обеспечение и приложения

Прошивка Da Vinci базируется на базе Android 4.4 с в целом мало отличается от других моделей Onyx Boox. На главном экране есть четыре основных раздела:

Библиотека — здесь собраны все загруженные книги. Для чтения используются оболочки ONYX и OReader;

— здесь собраны все загруженные книги. Для чтения используются оболочки ONYX и OReader; Диспетчер файлов — простой проводник для работы с файлами. Поддерживает отображение в виде плиток или списков;

— простой проводник для работы с файлами. Поддерживает отображение в виде плиток или списков; Приложения — список установленных программ. На читалку можно ставить сторонние программы, но загружать их нужно будет с компьютера. Поддерживается установка файлов APK;

— список установленных программ. На читалку можно ставить сторонние программы, но загружать их нужно будет с компьютера. Поддерживается установка файлов APK; Настройки — все настройки системы, включая раздел «Питание» и «Настройки пользователя».

На две физические кнопки (верхняя и нижняя) можно установить порядок действий на свой вкус, что достаточно удобно.

В качестве читалок предустановлены Neo Reader 3.0 и AIReaderX Pro. Первая работает с PDF и DjVu, а вторая — с более традиционными FB2, FB3, FBZ, TXT и так далее. По умолчанию для чтения используется именно AIReaderX Pro. В ней есть закладки, встроенный переводчик, настройка шрифтов и других показателей.

Дисплей и подсветка

У Onyx Boox Da Vinci используется 6-дюймовый сенсорный экран с размерами видимой области 121 мм х 90 мм. Матрица использует технологию Carta, её разрешение составляет 1024 х 758 пикселей. Есть технология уменьшения числа артефактов SNOW Field.

Дисплей выдаёт четкую картинку, которую можно рассмотреть под любым углом.

Читалка оснащена подсветкой MOON Light 2, которая может быть холодной или тёплой. Оттенок настраивается. Буквы отображаются корректно, легко читается даже мелкий шрифт. Размер и сам шрифта меняется под ваш вкус.

Работа, питание и автономность

На первой включение ридеру может понадобиться от 10 до 30 секунд, а из сна выходит за 2-3 секунды. По умолчанию при бездействии в течение 5 минут книга «засыпает», а через 15 минут — отключается. Эти показатели можно настроить.

За питание отвечает встроенный аккумулятор на 3000 мА·ч, для зарядки рекомендуется устройство с силой тока на уровне 1 А. Что касается сроков работы, то одного заряда хватает примерно на месяц при чтении около 2 часов в день, причём час работала подсветка. Таким образом, уровень автономности здесь вполне типичный.

Вывод и цены

Onyx Boox Da Vinci — это простое и качественное решение для тех, кому нужна читалка под рукой в любое время суток. Немного расстраивает отсутствие Wi-Fi, однако это не слишком критично. Что касается цен, то новинка стоит в рознице 8 990 рублей, но сейчас её можно найти по скидке за 7 490 рублей.

Если вам нужно что-то более премиальное, то можно присмотреться к Onyx Boox Edison.