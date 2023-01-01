Hisense выпустила смартфон-читалку Hi Reader Pro

Китайская компания Hisense анонсировала выход смартфона-ридера Hi Reader Pro с 6,1-дюймовым E Ink экраном. По всей видимости, устройство рассчитано для тех, кому нужна портативная электронная книга и функционал телефона.

Дисплей новинки способен различать 16 оттенков серого, поэтому о цветной картинке не может идти и речи. В качестве процессора используется Qualcomm Snapdragon 662 в паре 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти для хранения данных.

Также на борту есть поддержка сетей 4G LTE, Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Работа устройства осуществляется под управлением ОС Android 11.

Новинка Hi Reader Pro должна совсем скоро появиться на китайской рынке. Выйдет ли она на глобальном — неизвестно.