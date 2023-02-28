Обзор Onyx Boox Faust 5: новый ридер 2023 года

В очередной раз мне выпала честь испытать новинку от Onyx Boox — ридер Faust 5. Это уже не первый ридер от Onyx Boox, который попадает ко мне на обзор. Каждая модель обладает своими интересными особенностями и опциями. Я протестировал его около месяца и теперь готов поделиться своим опытом.

Характеристики Onyx Boox Faust 5

Модель: Onyx Boox Faust 5

Габариты (ШxВxТ), вес: 170 × 117 × 8,7 мм, 182 г

Дисплей: 6 дюймов, 758×1024 точки, сенсорный ёмкостный экран, с функцией Multi-touch и SNOW Field

Поколение дисплея E-Ink: Carta

Число градаций серого: 16

Тип подсветки: MOON Light 2

Процессор: 4-ядерный Qualcomm, 2 ГГц

Память: 2 ГБ оперативной, 16 ГБ постоянной

Cлоты: карты памяти microSD / microSDHC

Батарея: 3 000 мАч

ОС: Android 11

Версия Bluetooth: 5.0

Поддержка форматов: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, MOBI, CHM, PDB, DOC, DOCX, PRC, EPUB, CBR, CBZ, PDF, DjVu, JPG, PNG, GIF, BMP, MP3, WAV

Материал корпуса: пластик

Защита от воды: нет

Стоимость: 12 490 рублей

Упаковка и комплектация

Ридер поставляется в симпатичной черной упаковке с красными элементами. При открытии нас ждет устройство и «хлястик», который помогает удобно извлечь ридер. Стоит отметить, что устройство уже поставляется с умным чехлом «под кожу», что может уберечь его от повреждений.

Внутри упаковки также находятся инструкция, руководство пользователя и кабель USB-C.

Дизайн и экран

Onyx Boox Faust 5 выглядит компактным и стильным. Его легко держать в руке из-за веса в 182 грамма, что делает его удобным для чтения как дома, так и в дороге.

Говоря о тактильном восприятии, я бы отметил пластиковый корпус и гладкий дисплей. Физические кнопки не слишком жесткие, они легко нажимаются и издают тихий щелчок при нажатии.

Ридер оснащен 6,0-дюймовым E Ink Carta-экраном с разрешением 758 на 1024 пикселя. Разрешение экрана достаточно высокое, чтобы читать тексты и смотреть иллюстрации с комфортом, несмотря на его небольшую диагональ. Если использовать ридер в качестве электронной книги, то он полностью удовлетворит все требования. Однако для чтения комиксов или технической документации, этот размер экрана может оказаться недостаточным.

Ловить лучи солнца или подстраиваться под источник света не придется. Книга оснащена технологией «MOON Light 2», которая позволяет использовать ридер в любых условиях освещения. В полной темноте можно использовать теплый свет, чтобы не навредить зрению. При плохом освещении будет достаточно обычной подсветки, а при ярком солнечном свете её можно вовсе отключить.

Особенностью технологии «MOON Light 2» является то, что светодиоды питаются постоянным напряжением без использования ШИМ, а для изменения яркости лишь увеличивается или уменьшается его величина. Свет такого источника значительно комфортнее для глаз, читать книги с подсветкой MOON Light 2 можно дольше без усталости.

Вся регулировка подсветки экрана осуществляется с помощью двух бегунков, что позволяет настроить подсветку так, чтобы она максимально соответствовала индивидуальным потребностям пользователя. Кроме того, доступны три предустановленных профиля, которые можно использовать, если не хочется самому настраивать яркость.

Если вы все еще считаете, что обычный планшет — это лучшее решение для чтения книг, то должен вас разочаровать. Электронные книги, на самом деле, не так сильно утомляют глаза, а также обладают более компактным форматом. Кроме того, время автономной работы у электронных книг значительно выше, чем у планшетов.

Управление и особенности

Ридер получил 4 физические кнопки: кнопку «домой» (можно назначить под свои задачи), кнопку включения и кнопки для перелистывания страниц. Последние две особенно удобны, чтобы не отвлекаться от чтения.

При помощи экрана тоже можно переключать страницы, но с аналоговыми кнопками это делается еще удобнее, что не отвлекает от чтения.

Все кнопки можно настроить под свои нужды.

При этом в комплекте идет фирменная твердая обложка «под кожу». Она не имеет никакого запаха, сделана качественно и приятна на ощупь. Кроме того, она служит не просто аксессуаром, но также позволяет разблокировать ридер при открытии и блокировать ридер при закрытии, что делает использование устройства более удобным.

В любом случае, если по какой-то причине обложка вам не нравится или делает устройство слишком тяжелым, ее можно отсоединить. Благо, что это не повлияет на функциональность самой читалки.

Говоря о самом экране, то здесь он сенсорный и есть все привычные функции, как в смартфоне. Поверхность покрыта антибликовым покрытием, а регулировка яркости может происходить при помощи пальца. Достаточно только провести пальцем влево или вправо, чтобы изменить яркость, не заходя в основное меню.

Размер, шрифт, интервалы, межстрочные расстояния и другие параметры полностью настраиваются. Никакого дискомфорта явно никто не почувствует. Все настройки меняются за считанные секунды и без сложных поисков нужного пункта в меню настроек.

Производительность и хранение

Onyx Boox Faust 5 работает на Android 11 и оборудован 4-ядерным процессором от Qualcomm и 2 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает быстродействие и отзывчивость устройства. 16 ГБ постоянной памяти, позволяют сохранять огромное количество книг и других документов. Но если вам все же потребуется больше места, вы можете использовать карты памяти microSD / microSDHC.

Несмотря на то, что книга имеет Android 11, установить приложения из Google Play сразу не получится. По умолчанию Google Play неактивен и скрыт от пользователя. Чтобы начать использовать его, необходимо создать аккаунт GSF ID и включить функцию «Мой маркет» в настройках. Более подробная инструкция доступна на российском YouTube-канале Onyx Boox.

Ридер поддерживает множество форматов электронных книг, включая TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, MOBI, CHM, PDB, DOC, DOCX, PRC, EPUB, CBR, CBZ, PDF, DjVu, а также форматы изображений JPG, PNG, GIF, BMP и аудиофайлов в форматах MP3 и WAV.

В ридере предустановлены браузер, калькулятор, переводчик, словарь, плеер и приложение для чтения.

Есть поддержка работы с Wi-Fi и Bluetooth, что позволяет с легкостью загружать книги и файлы из интернета, а также соединяться с беспроводными наушниками и другими устройствами. Если совсем лень что-то устанавливать для загрузки, то можно передавать данные с ПК на ридер с помощью Телеграм.

Все способы загрузки, которые поддерживает Onyx Boox Faust 5:

Классический. Подключение к ПК через USB-кабель. Более того USB Type-C в ридере, поддерживает технологию OTG; Сеть. Для передачи файлов через Wi-Fi необходимо подключиться к соответствующей сети и использовать приложение для передачи файлов; Облака. Книги можно загружать на любой облачный сервис, такой как Яндекс Диск или Google Drive; Bluetooth. Просто перекидываем нужные файлы с любого устройства; Карты памяти. Загружаем документ на карточку памяти и вставляем в планшет.

Автономность

В ридере установлена батарея на 3000 мАч, что обеспечивает длительное время автономной работы без необходимости частой подзарядки. Например, если вы тратите на чтение 1-2 часа в день и используете подсветку на 40%, то ридер продержится около 2 недель. Если же подсветку выключить, то устройство без проблем будет работать до 3 недель. Если читать периодически 1-3 раза в неделю, то батареи будет достаточно на месяц и даже больше.

На нижней части корпуса располагается порт USB-C и слот для карточек.

На всю зарядку до 100% уйдет около 3 часов, что достаточно хороший показатель.

Итого

Onyx Boox Faust 5 — отличный выбор для тех, кто ищет качественную и компактную электронную книгу на каждый день. Ридер оснащен Android 11, имеет подсветку с регулируемым уровнем яркости для комфортного чтения, а также мощное железо, что обеспечивает быструю работу устройства.

Стоимость Onyx Boox Faust 5 составляет 12 тысяч рублей, но она полностью оправдана. Не забывайте также о стильном внешнем виде и комплектной умной обложке, выполненной на высоком уровне. Если нужен ридер побольше, то можно присмотреться к Onyx Boox Edison.

Плюсы Компактный

Быстрый

Обложка в комплекте

Порт USB Type-C

Слот для карт памяти

Встроенная подсветка Минусы Отсутствуют