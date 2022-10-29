Обзор Onyx Boox Edison: электронная книга со вкусом

Едва ли кто-то возьмется оспаривать преимущества бумажной книги. Последнее время покупателей в книжных магазинах становится все больше и больше. Читателям нравится особенная атмосфера, которую создает бумажная книга. Однако не каждый понравившейся томик можно с легкостью брать с собой. Современные издания, безусловно, красивы, но в метро или в поездку с собой не возьмешь. Другое дело – электронная книга. Такое устройство всегда под рукой. Оно облегчает задачу поиска новых увлекательных книг и писателей. Не рвется, не портится, как страницы бумаги. Всегда можно изменить цвет фона, текста или размер шрифта.

Одним из таких ярких устройств является ридер Onyx Boox Edison, обладающий внушительными характеристиками и своими особенностями. Что ещё в нём интересного, расскажу в этом обзоре.

Характеристики Onyx Boox Edison

Модель: Onyx Boox Edison

Габариты (ШxВxТ): 136.5 × 194 × 6.3 мм, 230 г

Дисплей: 7.8″ (1404×1872), 300 ppi, FHD+, AMOLED, 120 Гц

Поколение дисплея E-Ink: Carta Plus

Число градаций серого: 16

Тип подстветки: MOON Light 2

Процессор: Qualcomm Snapdragon 636

Память: 3 ГБ оперативной, 32 ГБ постоянной

Батарея: 2 000 мАч

ОС: Android 10

Связь: Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Поддержка форматов: PDF, DOC, DjVu, EPub, FB2, RTF, MOBI, PRC, TXT, PDB, HTML, CHM, DOCX, FB2.ZIP, FB3, PNG, GIF, BMP, JPG, MP3, WAV, CBR, CBZ

Материал корпуса: металл

Защита от воды: нет

Стоимость: от 25 990 рублей

Комплектация

Поставляется Onyx Boox Edison в стильном боксе стилизованный под книгу. Внутри нас сразу встречает само устройство, которое легко вытаскивается при помощи матерчатого «хлястика», что избавляет он нужды крутить и вертеть коробку.

Уже после нас встречает кабель USB — USB Type-C, краткое руководство и прочие бумажки.

Блок питания и чехол (есть комплектация с чехлом) в комплект не входит. Для подзарядки подойдёт адаптер от любого устройства.

Как выглядит читалка

Onyx Boox Edison получился довольно интересным. Устройство имеет минималистический дизайн, большой экран и визуально, выглядит дорого. Хотя его, итак, трудно назвать «дешевым вариантом».

Ридер оснащён сенсорным экраном на 7,8 дюймов с опцией продвинутой подсветки под названием Moon Light 2. Она позволяет полностью настроить свечение экрана в теплых и холодных тонах отдельно. Также используется технология Flicker-Free, которая убирает мерцание светодиодов и значительно снижает нагрузку на глаза во время чтения.

На верхней панели присутствует всего одна кнопка со светодиодом синего цвета, отвечающая за включение и отключение устройства.

Лицевая сторона ридера покрыта японским защитным стеклом Asahi Glass. Задняя панель металлическая (выполнена из алюминиево-магниевого сплава), поэтому устройство получилось немного увесистым, но его комфортно долго держать в одной руке. Что касается тактильных ощущений, то они приятные и выше всех похвал.

Также имеется современный порт USB Type-C, с помощью которого книгу можно подключать к компьютеру и ставить на зарядку.

Если вам по каким-то причинам не нравится комплектный чехол или его просто нет, то его всегда можно докупить отдельно в фирменном магазине.

Чехол оснащен магнитами, которые позволяют фиксировать ридер. Более подробно о всех его возможностях будет ниже.

Внутри чехла покрытие из мягкой ткани, которое предотвращает появление царапин на экране и корпусе. За месяц активного использования на книжке не появилось ни единой царапины.

Особенности экрана

Onyx Boox Edison обладатель большого сенсорного 7,8-дюймового экрана E Ink Carta Plus, произведенный по технологии «Электронная бумага». Благодаря ей текст отображается так, словно он напечатан на обычной бумаге. Внешний вид шрифта полностью соответствует бумажному аналогу. Его отлично видно как в темноте, так и под прямыми лучами солнца. Пиксели не светятся, поэтому глаза не устают – можно насладиться чтением в течение нескольких часов.

Достаточно высокое разрешение в 1872×1404 точек делает чтение комфортным даже объемных томов и технической документации. Гаджет отображает до 16 градаций серого цвета. На один дюйм приходится 300 пикселей.

Можно настраивать свечение экрана в теплых и холодных тонах отдельно.

В число дополнительных особенностей входят улучшенная перерисовка страницы SNOW Field, ночная подсветка MOON Light 2 и защитная поверхность Asahi. Немного поговорим о каждой из них в отдельности:

Snow Field придает изображению большую плавность, минимизируя эффект «моргания», часто возникающий при перелистывании страниц.

придает изображению большую плавность, минимизируя эффект «моргания», часто возникающий при перелистывании страниц. Ночная подсветка MOON Light 2 отличается от подсвечивания экрана смартфона или планшета – светодиоды расположены так, чтобы освещение было правильным. Пользователь может отрегулировать параметры освещения: интенсивность, цвет. Многие встроенные настройки можно отключить. Прозрачная защитная поверхность не мешает чтению и предотвращает риск возможных повреждений.

Работа в реальной жизни

Обычно читалкам нужно сравнительно много времени для того, чтобы прорисовать текст книги или открыть встроенное приложение. Но Onyx Boox Edison быстро реагирует на команды пользователя. Это объясняется мощностью встроенного процессора Qualcomm Snapdragon 636 и 3 ГБ оперативной памяти. Естественно, характеристики проигрывают планшету или смартфону, но делают ридер могущественным конкурентом других читалок.

Постоянные 32 ГБ памяти позволяют пользователю хранить множество текстовых документов. Они могут быть в различных форматах – PDF, TXT, HTML, RTF, FB2 и многие другие.

Благодаря встроенным динамикам можно открывать даже музыкальные и видео файлы MP3 и WAV. Можно просматривать изображения в формате JPG, PNG, GIF. Это является хорошей новостью для любителей комиксов и манги, ищущих устройство под свое хобби. Производители не забыли и о поклонниках новостных сайтов – новости можно пролистывать прямо в штатном браузере или, например, скачать в формате pdf для последующего ознакомления.

Из «коробки» доступен браузер, диктофон, плеер, словарь и магазин приложений.

Читалка работает под управлением Android 10. На главном экране находятся 15 предустановленных приложений, в том числе, браузер. Дополнительные можно установить при помощи Google Play или любого apk-файла.

Широкие возможности

К дополнительным возможностям электронной книги относятся возможность чтения PDF-файлов, а также встроенные Bluetooth и Wi-Fi модули. Можно скачивать файлы из интернета или пересылать их с компьютера по Bluetooth или QR-кодаm который открывает внутренний файлообменник. В качестве базового установлен стандартный удобный браузер с минимальным количеством настроек, который при желании можно поменять на любой другой. Его можно применять для загрузки книг и чтения новостных сайтов.

Любители аудио-версии книг предпочтут использовать Bluetooth-наушники. В них аудио-версию книг можно прослушивать, не доставая устройство из сумки, во время любого занятия.

В качестве стандартного приложения-читалки доступен AIReaderX Pro, имеющий множество поддерживаемых форматов и гибкие опции для настройки. Добавление сразу нескольких закладок одним нажатием, скриншоты страниц, изменение темы и размера шрифта – все это делает использование ридера комфортным.

При необходимости клавиши обложки можно переназначить. Весь интерфейс максимально простой.

Говоря о недостатках устройства, следует упомянуть отсутствие слота для карты памяти. К счастью, этот минус компенсируется наличием вышеупомянутых особенностей.

Фирменный чехол Onyx Book довольно продвинутый и современный. Помимо кнопок для перелистывания страниц имеется магнит. Его действие видно при захлопывании чехла. Экран автоматически темнеет, переходя в спящий режим. При этом запоминается страница, на которой читатель остановился. При повторном открытии происходит переход на нее.

Защитное стекло от японского производителя завершает список дополнительных особенностей читалки. С ним экран надежно защищен от повреждения.

Быстро заряжается, заряда хватает

Батарея электронной книги не может похвастаться слишком мощным показателем автономности. 2000 мА·ч. – это не такая уж большая емкость, когда аккумулятор большинства читалок доходит до 3000 мА·ч. Поначалу этот факт воспринимается как серьезный недостаток. Поклонникам многочасового чтения придется на всякий случай иметь под рукой зарядное устройство. Но если подумать о причинах столь скромной автономности, проблема становится вполне объяснимой.

Мощность процессора, величина экрана и толщина корпуса являются факторами, определяющими, как долго гаджет будет держать заряд. Чем мощнее процессор, больше экран и тоньше корпус, тем быстрее падает заряд электронной книги. Также влияет, какая операционная система на ней установлена. Версии Android 10 имеют сомнительные показатели энергоэффективности, но установленная в Onyx Book Edison «10-ка» не решает проблему полностью. Другие читалки, обладая столь же солидным разрешением экрана, как у Onyx Book Edison, имеют куда более скромные характеристики процессора, что сказывает на общей работе. Ради тактовой частоты, тонкого корпуса и высокого разрешения экрана пришлось пожертвовать уровнем автономности. Однако даже при низком заряде устройство способно проработать довольно долго.

Вышесказанное больше относится к заядлым книголюбам. Тем, кто находится вне этой категории, 30 часов работы при 25-процентной яркости подсветки должно хватить. Кроме того, автономность всегда можно регулировать, изменяя настройки электронной книги. Достаточно понизить яркость и не использовать функцию автовоспроизведения. Можно вообще отказаться от подсветки, заодно отключив Wi-Fi и тем самым значительно повысив автономность читалки. А можно скачать читалку, отличную от стандартной, ведь софт также влияет на работу аккумулятора.

Электронная книга будет оставаться в заряженном состоянии до 10-12 часов, если параллельно пользоваться интернетом. Если заглядывать в книгу лишь изредка и не использовать Wi-Fi подключение, читалка прослужит без зарядного устройства до месяца. Это в среднем 1700 страниц, прочтенных в стандартной программе, или 20000, прочтенных в другом приложении.

Низкая автономность может стать как недостатком, так и преимуществом обладателя читалки. Она значительно ускоряет процесс зарядки, ограничивая время, потраченное на него, 30 минутами или чуть больше. Гаджет заряжается с 0 до 100% примерно за 50 минут.

Итого

Onyx Book Edison – достойный выбор электронной книги. Тут вам высокое разрешение экрана, продвинутая комфортная подсветка с возможностью полной регулировки, которая бережет глаза от переутомления, шустрый процессор, большой объем оперативной памяти и разнообразие доступных форматов. Дополнительный чехол чехлом со встроенными клавишами для перелистывания, вносит своё разнообразие.

Качество, материалы и возможности Onyx Book Edison полностью оправдывают ее стоимостью. Поэтому если вы давно хотели достойную «читалку», не только для чтения книг, но и технической документации, то Onyx Book Edison станет отличным выбором.

Плюсы Стильный внешний вид

Отличный дисплей

Порт USB Type-C

Встроенные динамики

Мощный процессор и 3 ГБ ОЗУ

Продвинутая подсветка Moon Light 2 Минусы Нет слота для карты памяти