DIGMA выпустил четыре новые электронные книги линейки PRO

DIGMA PRO Moon 6, Cosmic 6, Moon 7 и Moon 8 уже поступили в продажу.
Редакция The GEEK сегодня в 18:05

Бренд DIGMA выпустил в России четыре новые электронные книги линейки PRO — Moon 6, Cosmic 6, Moon 7 и Moon 8. Серия включает модели как с цветными, так и с чёрно-белыми экранами.

DIGMA PRO Cosmic 6 получила 6-дюймовый экран с технологией E-Ink Kaleido 3. Она сохраняет все преимущества электронных чернил — отсутствие бликов и низкую нагрузку на глаза, при этом обеспечивая полноценное отображение цветов.

DIGMA PRO Moon 6, Moon 7 и Moon 8 оснащены дисплеями 6, 7 и 8 дюймов соответственно с технологией E-Ink CARTA 212, которая точно имитирует ощущение от чтения бумажных страниц.

Все новые электронные книги оборудованы умной подсветкой с регулировкой цветовой температуры. Устройства работают под управлением операционной системы Android и поддерживают установку приложений через Google Play. Для хранения предусмотрено 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 256 ГБ.

Ёмкость аккумуляторов в зависимости от модели составляет от 2200 до 4000 мА·ч. На одном заряде книги могут работать до нескольких недель. В комплект поставки также входит фирменный защитный чехол.

Электронные книги DIGMA PRO Moon 6, Cosmic 6, Moon 7 и Moon 8 уже поступили в продажу в магазины электроники и на маркетплейсы по цене от 16 тысяч рублей.

