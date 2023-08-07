HUAWEI и Chery представили первый совместный автомобиль – Luxeed EH3

Huawei и Chery представили свой первый седан EH3 под новым брендом Luxeed. Автомобиль выполнен в спортивном дизайне с фирменными тонкими фарами, пятиспицевыми дисками и светодиодной лентой, соединяющей фары. Luxeed EH3 также оснащен широкими колесными арками, тормозами Brembo, выдвижными дверными ручками, небольшими боковыми зеркалами заднего вида и лазерным дальномером на крыше.

В качестве базы используется платформа E0X от Chery, которая также будет применена в будущих автомобилях Exeed Sterra ES и Exeed Sterra ET. Luxeed EH3 получил батарею CATL с пробегом до 700 км и поддержкой зарядки 800 В, а также пневматическую подвеску и полный приводом с двумя моторами.

Luxeed EH3 оборудован системой беспилотного вождения Huawei ADS 2.0, использующей лидар, 11 HD-камер, 3 радара миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых радаров. Автомобиль сможет проехать до 200 км без участия водителя. Также в нем будет поддерживаться продвинутый круиз-контроль Navigation Cruise Assist (NCA) для работы в городе и на трассе.

ОС HarmonyOS 4 управляет системой автомобиля, есть поддержка видеоигр и приложений для Android. Процессором выступает Qualcomm Snapdragon 8295. Владельцы автомобиля смогут подключить квадрокоптер и он будет транслировать видео прямо на экран автомобиля.

Цена Luxeed EH3 начинается от $27810 долларов. Вживую автомобиль будет представлен в этом квартале.