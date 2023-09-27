OZON начал торговать автомобилями

Маркетплейс OZON начал размещать предложения о продаже автомобилей. Сейчас заказать можно только автомобили бренда Chery от одного партнера площадки — ООО «Деливери кар». Пока оформить автомобиль могут только жители Москвы и Московской области. По словам представителей бренда, они планируют расширять географию присутствия и естественно, сам ассортимент.

Оформление сделки проходит полностью в онлайн-режиме: оплата автомобиля осуществляется на платформе OZON, после чего дилер запрашивает необходимые данные для оформления электронного ПТС. Доставка автомобиля и соответствующих документов о продаже происходит к дому покупателя.