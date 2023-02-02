ChatGPT обошел TikTok и стал самым быстрорастущим в мире

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT обошел TikTok и стал самым быстрорастущим сервисом в мире. Согласно источникам из Reuters, для достижения аудитории в 100 млн пользователей в месяц ChatGPT понадобилось всего 2 месяца. TikTok за это время достиг такой же цифры за 9 месяцев. ChatGPT был запущен 30 ноября 2022 года и пока что доступен не во всех странах.

Разработчики из OpenAI не сидят на месте и уже представили версию ChatGPT Plus — платный чат-бот по цене $20 в месяц. Эта модель пока доступна только в США и только по предварительной записи.

Microsoft также не спит и планирует внедрить в свою поисковую систему Bing новую языковую модель GPT-4, которая еще не анонсирована. Также ожидается мобильное приложение ChatGPT и нейросеть для генерации видео по тексту.

Кажется, рынок нейросетей развивается с невероятной скоростью.