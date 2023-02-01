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OpenAI запустила платный ChatGPT за $20 в месяц

OpenAI запустила платную версию чат-бота ChatGPT с приставкой Plus. Он получил несколько преимуществ включая быстрый доступ, увеличенную скорость ответа и ранний доступ к новым функциям.

Подписка доступна только для пользователей из США по цене $20 в месяц. Позже она будет доступна и в других странах. Пройти регистрацию можно через специальную форму.

Пока OpenAI тестирует подписку и в будущем может изменить содержание, а также цену.

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Источник:
openai

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