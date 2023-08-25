TCL выпустила в России особый телевизор для геймеров

TCL представила для российского рынка серию смарт-телевизоров C745 QLED 4K. Основной акцент уделен геймингу и совместимость с консолями текущего поколения.

Новинка выпускается с диагональю экрана от 55 до 98 дюймов. Есть поддержка разрешения 4К и частоты обновления 144 Гц VRR. При этом пиковая яркость может достигать 1000 нит. По словам производителя, проблему засветов решает технология затемнения Full Array Local Dimming. Также есть интеллектуальная система DolbyVisionIQ, которая автоматически подстраивает картинку под условия освещения.

Телевизор оснащается поддержкой технологий HLG, HDR 10, HDR10+, Dolby Vision IQ, Quantum dots и сертифицированы IMAX Enhanced. Заявленный охват 94% цветового пространства DCI-P3. Более того, есть специальная кнопка для мгновенного создания скриншотов.

Телевизор может определить сигнал запуска игры и автоматически активировать встроенный игровой режим Game Master 2.0. Последний имеет несколько опций: игровая панель, режим VRR, ALLM. Последний режим ALLM (автоматический режим низкой задержки) должен сокращать время отклика входного сигнала до 5,67 мс. Он активируется автоматически, если консоль оснащается поддержкой ALLM.

Стоимость TCL C745 QLED 4K в России начинается от 69 999 рублей.