Цены на iPhone в России в ноябре: где купить дешевле

Цены на iPhone в России могут отличаться на десятки тысяч рублей даже для одной модели. Причём самый дорогой вариант далеко не всегда предлагает какие-либо преимущества.
Редакция The GEEK отслеживает стоимость актуальных iPhone в российских магазинах и на маркетплейсах. Для каждой модели указаны минимальная и максимальная найденные цены, продавцы и характеристики выбранной версии. Данные обновляются каждые две недели, а предыдущие значения сохраняются в истории цен.
На что обратить внимание при покупке iPhone в России
Какая SIM-карта нужна для iPhone? В продаже встречаются версии с обычной nano-SIM, электронной eSIM и поддержкой двух номеров. Некоторые iPhone позволяют использовать две физические SIM-карты, другие работают с nano-SIM и eSIM либо с двумя eSIM одновременно.
На скорость интернета и качество связи тип SIM-карты не влияет. Однако eSIM требует поддержки со стороны оператора, а перенести физическую карту в другой смартфон обычно проще. Перед покупкой уточняйте регион поставки и поддерживаемые типы SIM, особенно если пользуетесь двумя номерами.
Почему цены так различаются? На стоимость влияют продавец, регион поставки, условия гарантии и скидки. На маркетплейсах итоговая цена также может зависеть от способа оплаты. Сравнивать предложения стоит при одинаковых условиях.
Что проверить перед покупкой? Убедитесь, что смартфон новый, не привязан к иностранному оператору, поддерживает нужные SIM-карты и продаётся с понятными условиями гарантии. Особенно внимательно проверяйте предложения, которые заметно дешевле остальных.
Срез на 2 ноября 2026 · обновление каждые 14 дней
Минимальная и максимальная цены на восемь моделей iPhone. Рядом — предложения маркетплейсов с указанием продавцов.
|Модель
|Минимум
|Максимум
|Маркетплейсы
|iPhone 18 Pro Max256 ГБ · eSIM · Silver
|120 490 ₽Hi Store
|164 990 ₽restore
|Яндекс Маркет131 589 ₽Global Trade
|iPhone 18 Pro256 ГБ · eSIM · Black
|109 490 ₽Hi Store
|139 990 ₽restore
|Яндекс Маркет118 144 ₽Global Trade
|iPhone 17 Pro Max256 ГБ · eSIM · Cosmic Orange
|94 890 ₽Hi Store
|127 990 ₽restore
|Яндекс Маркет105 146 ₽Global Trade
|iPhone 17 Pro256 ГБ · eSIM · Silver
|95 490 ₽Hi Store
|117 990 ₽restore
|Яндекс Маркет110 637 ₽Global TradeSIM + eSIM
|iPhone Air256 ГБ · eSIM · Cloud White
|73 890 ₽Hi Store
|118 000 ₽Яндекс Маркет · TechnoJam
|Яндекс Маркет106 521 ₽Продавец не указан
|iPhone 17256 ГБ · nano-SIM + eSIM · White
|73 390 ₽Hi Store
|92 990 ₽restore
|Яндекс Маркет81 378 ₽TechnoGarage
|iPhone 17e256 ГБ · eSIM · Black
|62 890 ₽Hi StoreПод заказ
|75 171 ₽Яндекс Маркет · TEXX
|Яндекс Маркет69 404 ₽Global TradeSIM + eSIM
|iPhone 16128 ГБ · nano-SIM + eSIM · White
|60 190 ₽Hi Store
|82 990 ₽restore
|Яндекс Маркет69 014 ₽ТехноЛогичноВерсия JP
Москва, без доставки. Минимум и максимум — среди проверенных предложений. Отличия версии SIM, регион JP и покупка под заказ отмечены в таблице. Предложения SIM + eSIM у iPhone 17 Pro и 17e отличаются от версии eSIM в соседних колонках.
История цен по датам
|Модель
|2 ноября 2026
|iPhone 18 Pro Max256 ГБ · eSIM · Silver
|120 490 ₽ — 164 990 ₽
|iPhone 18 Pro256 ГБ · eSIM · Black
|109 490 ₽ — 139 990 ₽
|iPhone 17 Pro Max256 ГБ · eSIM · Cosmic Orange
|94 890 ₽ — 127 990 ₽
|iPhone 17 Pro256 ГБ · eSIM · Silver
|95 490 ₽ — 117 990 ₽
|iPhone Air256 ГБ · eSIM · Cloud White
|73 890 ₽ — 118 000 ₽
|iPhone 17256 ГБ · nano-SIM + eSIM · White
|73 390 ₽ — 92 990 ₽
|iPhone 17e256 ГБ · eSIM · Black
|62 890 ₽ — 75 171 ₽
|iPhone 16128 ГБ · nano-SIM + eSIM · White
|60 190 ₽ — 82 990 ₽
Следующее обновление — 16 ноября 2026.
Какой iPhone выбрать в 2026 году
iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Самые продвинутые классические смартфоны Apple с процессором A20 Pro, тройной камерой и переменной диафрагмой основного объектива. Версия Pro Max отличается увеличенным экраном на 6,9 дюйма и более продолжительной автономностью. Подойдут тем, кто хочет максимум возможностей, особенно для фото и видео.
iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Флагманы предыдущего поколения, которые по-прежнему предлагают отличные камеры, дисплеи 120 Гц и высокую производительность. Имеют смысл, если стоят заметно дешевле моделей 18 Pro.
iPhone 17. Один из наиболее сбалансированных вариантов. Экран 120 Гц, две камеры и производительный процессор A19. Для большинства повседневных задач переплачивать за Pro необязательно.
iPhone Air. Самый тонкий iPhone, толщиной всего 5,64 мм. Получил титановый корпус, экран 6,5 дюйма с частотой 120 Гц, но только одну основную камеру. Выбор в первую очередь для тех, кому важны дизайн, небольшой вес и тонкий корпус.
iPhone 17e. Более доступная модель с процессором A19, экраном 6,1 дюйма и одной основной камерой. Здесь нет дисплея 120 Гц и Dynamic Island, зато в базовой версии предусмотрено 256 ГБ памяти. Подойдёт тем, кому нужен относительно недорогой современный iPhone.
iPhone 16. Смартфон предыдущих поколений с процессором A18, двумя камерами и экраном 60 Гц. В нашей таблице представлена версия на 128 ГБ. При небольшой разнице в цене с iPhone 17e стоит внимательно сравнить объём памяти и возможности камер.