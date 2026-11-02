Цены на iPhone в России: где дешевле — The GEEK
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Цены на iPhone в России в ноябре: где купить дешевле

Минимальные и максимальные цены на восемь моделей iPhone. Мониторим предложения.

Валентин Снежин
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Валентин Снежин сегодня в 13:46

Цены на iPhone в России могут отличаться на десятки тысяч рублей даже для одной модели. Причём самый дорогой вариант далеко не всегда предлагает какие-либо преимущества.

Редакция The GEEK отслеживает стоимость актуальных iPhone в российских магазинах и на маркетплейсах. Для каждой модели указаны минимальная и максимальная найденные цены, продавцы и характеристики выбранной версии. Данные обновляются каждые две недели, а предыдущие значения сохраняются в истории цен.

На что обратить внимание при покупке iPhone в России

Какая SIM-карта нужна для iPhone? В продаже встречаются версии с обычной nano-SIM, электронной eSIM и поддержкой двух номеров. Некоторые iPhone позволяют использовать две физические SIM-карты, другие работают с nano-SIM и eSIM либо с двумя eSIM одновременно.

На скорость интернета и качество связи тип SIM-карты не влияет. Однако eSIM требует поддержки со стороны оператора, а перенести физическую карту в другой смартфон обычно проще. Перед покупкой уточняйте регион поставки и поддерживаемые типы SIM, особенно если пользуетесь двумя номерами.

Почему цены так различаются? На стоимость влияют продавец, регион поставки, условия гарантии и скидки. На маркетплейсах итоговая цена также может зависеть от способа оплаты. Сравнивать предложения стоит при одинаковых условиях.

Что проверить перед покупкой? Убедитесь, что смартфон новый, не привязан к иностранному оператору, поддерживает нужные SIM-карты и продаётся с понятными условиями гарантии. Особенно внимательно проверяйте предложения, которые заметно дешевле остальных.

Срез на 2 ноября 2026 · обновление каждые 14 дней

Минимальная и максимальная цены на восемь моделей iPhone. Рядом — предложения маркетплейсов с указанием продавцов.

МодельМинимумМаксимумМаркетплейсы
iPhone 18 Pro Max256 ГБ · eSIM · Silver120 490 ₽Hi Store164 990 ₽restoreЯндекс Маркет131 589 ₽Global Trade
iPhone 18 Pro256 ГБ · eSIM · Black109 490 ₽Hi Store139 990 ₽restoreЯндекс Маркет118 144 ₽Global Trade
iPhone 17 Pro Max256 ГБ · eSIM · Cosmic Orange94 890 ₽Hi Store127 990 ₽restoreЯндекс Маркет105 146 ₽Global Trade
iPhone 17 Pro256 ГБ · eSIM · Silver95 490 ₽Hi Store117 990 ₽restoreЯндекс Маркет110 637 ₽Global TradeSIM + eSIM
iPhone Air256 ГБ · eSIM · Cloud White73 890 ₽Hi Store118 000 ₽Яндекс Маркет · TechnoJamЯндекс Маркет106 521 ₽Продавец не указан
iPhone 17256 ГБ · nano-SIM + eSIM · White73 390 ₽Hi Store92 990 ₽restoreЯндекс Маркет81 378 ₽TechnoGarage
iPhone 17e256 ГБ · eSIM · Black62 890 ₽Hi StoreПод заказ75 171 ₽Яндекс Маркет · TEXXЯндекс Маркет69 404 ₽Global TradeSIM + eSIM
iPhone 16128 ГБ · nano-SIM + eSIM · White60 190 ₽Hi Store82 990 ₽restoreЯндекс Маркет69 014 ₽ТехноЛогичноВерсия JP

Москва, без доставки. Минимум и максимум — среди проверенных предложений. Отличия версии SIM, регион JP и покупка под заказ отмечены в таблице. Предложения SIM + eSIM у iPhone 17 Pro и 17e отличаются от версии eSIM в соседних колонках.

История цен по датам

Диапазон «минимум — максимум». Каждый новый замер добавляется отдельной колонкой.

Модель2 ноября 2026
iPhone 18 Pro Max256 ГБ · eSIM · Silver120 490 ₽ — 164 990 ₽
iPhone 18 Pro256 ГБ · eSIM · Black109 490 ₽ — 139 990 ₽
iPhone 17 Pro Max256 ГБ · eSIM · Cosmic Orange94 890 ₽ — 127 990 ₽
iPhone 17 Pro256 ГБ · eSIM · Silver95 490 ₽ — 117 990 ₽
iPhone Air256 ГБ · eSIM · Cloud White73 890 ₽ — 118 000 ₽
iPhone 17256 ГБ · nano-SIM + eSIM · White73 390 ₽ — 92 990 ₽
iPhone 17e256 ГБ · eSIM · Black62 890 ₽ — 75 171 ₽
iPhone 16128 ГБ · nano-SIM + eSIM · White60 190 ₽ — 82 990 ₽

Следующее обновление — 16 ноября 2026.

Какой iPhone выбрать в 2026 году

iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Самые продвинутые классические смартфоны Apple с процессором A20 Pro, тройной камерой и переменной диафрагмой основного объектива. Версия Pro Max отличается увеличенным экраном на 6,9 дюйма и более продолжительной автономностью. Подойдут тем, кто хочет максимум возможностей, особенно для фото и видео.

iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Флагманы предыдущего поколения, которые по-прежнему предлагают отличные камеры, дисплеи 120 Гц и высокую производительность. Имеют смысл, если стоят заметно дешевле моделей 18 Pro.

iPhone 17. Один из наиболее сбалансированных вариантов. Экран 120 Гц, две камеры и производительный процессор A19. Для большинства повседневных задач переплачивать за Pro необязательно.

iPhone Air. Самый тонкий iPhone, толщиной всего 5,64 мм. Получил титановый корпус, экран 6,5 дюйма с частотой 120 Гц, но только одну основную камеру. Выбор в первую очередь для тех, кому важны дизайн, небольшой вес и тонкий корпус.

iPhone 17e. Более доступная модель с процессором A19, экраном 6,1 дюйма и одной основной камерой. Здесь нет дисплея 120 Гц и Dynamic Island, зато в базовой версии предусмотрено 256 ГБ памяти. Подойдёт тем, кому нужен относительно недорогой современный iPhone.

iPhone 16. Смартфон предыдущих поколений с процессором A18, двумя камерами и экраном 60 Гц. В нашей таблице представлена версия на 128 ГБ. При небольшой разнице в цене с iPhone 17e стоит внимательно сравнить объём памяти и возможности камер.

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