iPhone Duo: Apple представила складной iPhone, цена от $1999
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Apple всё-таки сложила iPhone. Представлен iPhone Duo с экраном 7,6 дюйма и ценой от $1999

Разбираемся.

Первый складной айфон получил титановый корпус, две 48-мегапиксельные камеры и чип A20 Pro. Предзаказы с 16 октября, продажи с 23 октября.

Что показали

Apple закончила десятилетнюю паузу и выпустила складной смартфон. Называется он iPhone Duo, а не Fold и не Ultra, как предполагали инсайдеры почти весь год. Форм-фактор книжка с горизонтальным разворотом: закрытым аппарат работает как обычный смартфон, раскрытым превращается в маленький планшет.

Внутри 7,6 дюйма, снаружи 5,4 дюйма. Apple называет внутренний экран самым большим за всю историю iPhone, и формально это правда. Оба дисплея с матовым нанотекстурным покрытием, вырез под фронтальную камеру круглый, без «острова».

Корпус и шарнир

Рамка из титана пятого класса, шарнир из сплава титана с алюминием. Переднюю панель прикрывает Ceramic Shield 2, заднюю обычный Ceramic Shield. Apple заявляет, что это самый тонкий iPhone в истории компании, и что складки на экране в разложенном виде не видно.

Проверять это придётся уже в реальной эксплуатации, потому что «незаметная складка» есть в презентации каждого производителя гибких смартфонов последние пять лет.

Сканер Touch ID переехал в боковую кнопку. Динамики стоят сверху и снизу, разъём USB-C на нижнем торце. Из аксессуаров Apple сразу показала чехол и фолио с подставкой.

Камеры

Блок из двух модулей:

  • 48 Мп основная Fusion
  • 48 Мп сверхширокоугольная Fusion
  • 12 Мп «двукратный телефото» кропом с основного сенсора
  • фронтальная камера с Center Stage

Отдельного оптического телевика нет, и для аппарата за две тысячи долларов это самое спорное решение в спецификации.

Зато есть сценарий, ради которого складные смартфоны и покупают: внешний экран показывает кадр тому, кого вы снимаете. Плюс режим Smart Take и Photographic Styles с контролем текстуры.

Железо и автономность

Процессор A20 Pro, испарительная камера охлаждения, память от 256 ГБ до 2 ТБ. Автономность Apple заявляет до 31 часа видео. Формулировка «all-day battery life» на слайде означает ровно то же, что и всегда: цифры из лаборатории Apple, а не с вашего рабочего дня. Поэтому стоит ожидать полноценный рабочий день в умеренном режиме.

Софт

iPhone Duo выходит на iOS 27.1. Apple переработала систему под большой экран: полноценная многозадачность с окнами, адаптация приложений под два разных соотношения сторон, режим настольных часов в полураскрытом состоянии.

Siri с новой ИИ-начинкой тоже на месте, но Apple Intelligence по-прежнему живёт в списке поддерживаемых языков, где русского нет.

Цены и сроки

Стартовая цена $1999 за 256 ГБ. Топовая версия на 2 ТБ подбирается к трём тысячам долларов. Цвета два: star white (белый) и night sky (темно-синий).

Предзаказы стартуют 16 октября, продажи в первой волне стран 23 октября, ещё 28 стран получают аппарат 30 октября. Россия ни в один из списков не входит, так что рассчитывать стоит на серый импорт с обычной наценкой и без официального сервиса.

Что это значит

Apple зашла на рынок складных последней, когда Samsung продаёт уже восьмое поколение Fold, а Huawei успела выпустить трёхсекционный аппарат. Никакой революции в конструкции здесь нет: это аккуратно сделанная книжка по чужому рецепту. Ставка сделана на то, что раньше работало у Apple лучше всего, на софт и на то, что складной аппарат наконец-то откроется человеку, который семь лет ждал именно айфон.

Главные вопросы остались без ответа до первых обзоров. Как ведёт себя шарнир через год, насколько заметна складка при боковом свете, что происходит с автономностью при работе двух экранов, и хватает ли двух камер без телевика на флагманскую съёмку. За $1999 отвечать на них Apple придётся максимально честно.

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