Будущая линейка Samsung Galaxy получит поддержку стилуса S Pen

Samsung планирует расширить поддержку электронного пера (стилуса) S Pen для ряда своих смартфонов. Первая информация об этом появилась от официального представителя компании на тематическом сайте SamMobile.

Список моделей пока не раскрывается. Известно только одно, что обзаведутся поддержкой S Pen следующие смартфоны линейки Galaxy. Ожидается, что работать со стилусом смогут складные устройства Galaxy Z Fold.

Вчера, Samsung анонсировала Galaxy S21 Ultra – первый смартфон Galaxy S с поддержкой стилуса S Pen. В отличие от Galaxy Note, для нового смартфона нужно отдельно покупать стилус за $40 (2 900 рублей по актуальному курсу). Также он не имеет поддержки Bluetooth, а продвинутая версия появится только в ближайшем будущем.