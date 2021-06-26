В пиратские игры встраивают вирус для добычи криптовалюты

Специалисты компании Avast заявили, что хакеры, которые выкладывают на торренты взломанные игры, встраивают в них ПО для майнинга криптовалюты.

Особой популярностью служит вирус под названием Crackonosh. Он втайне устанавливается на ПК жертвы и использует всю его мощь для добычи криптовалюты. По общим данным под заражение попало более 220 тысяч устройств, а злоумышленники от таких действий получили свыше 2 миллионов долларов за последние три года.

В день таких компьютеров заражается около 800 штук. Особой популярностью у злоумышленников пользуются проекты, как GTA V, The Sims 4, Far Cry 5, NBA 2K19 и Jurassic World Evolution.

Пользователи заражённых машин, могут обнаружить более медленную работу ПК, а счёт за электроэнергию окажется больше обычного. США, Филиппины и Бразилия, стали лидерами по числу подобной проблемы. Сколько таких компьютеров в России – не сообщается.

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