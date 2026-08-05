Cloudflare запустила сервис Wallets: криптокошельки для автономных ИИ-агентов
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Cloudflare запустила сервис Wallets: криптокошельки для автономных ИИ-агентов

Сервис позволяет создавать программируемые кошельки со встроенными лимитами расходов.
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Редакция The GEEK сегодня в 11:25
Cloudflare запустила сервис Wallets: криптокошельки для автономных ИИ-агентов

Cloudflare представила Wallets — новый сервис, предназначенный для ИИ-агентов и автоматизированных приложений. Платформа позволяет создавать программируемые криптокошельки, которые могут самостоятельно оплачивать услуги, подписки и API в рамках заданных владельцем ограничений.

Каждому кошельку можно назначить лимиты расходов, список разрешенных продавцов и другие правила. Благодаря этому ИИ-агенты получают возможность безопасно совершать платежи без полного доступа к средствам пользователя.

Одновременно компания запустила сервис Cloudflare Pay с адресами вида имя.cloudflare.pay, которые заменяют длинные криптовалютные адреса более понятными идентификаторами. Сейчас пользователи уже могут зарезервировать желаемые имена.

wallets

Cloudflare рассматривает Wallets как часть новой инфраструктуры для так называемого «агентного интернета», где ИИ сможет не только искать информацию, но и самостоятельно оплачивать доступ к сайтам, сервисам, API и другим цифровым ресурсам. Для расчетов используются стейблкоины.

Сервис пока доступен в рамках раннего запуска. В компании считают, что подобные инструменты могут стать одним из ключевых элементов будущего интернета, в котором все больше действий будут выполнять автономные ИИ-агенты.

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