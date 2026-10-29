С кошельков Binance вывели миллиарды долларов. Биржа расследует возможный взлом

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance расследует возможный взлом после обнаружения подозрительных переводов с горячих кошельков. По оценке аналитика Coinbase Конора Грогана, потенциальный ущерб может достигать $5,8 млрд.

Операции начались вечером 29 октября. Блокчейн-аналитики зафиксировали переводы криптовалют на новые адреса. На один из них поступили активы примерно на $3,55 млрд, часть которых впоследствии перевели дальше.

Компании Tether и Circle заморозили более $2,38 млрд в стейблкоинах USDT и USDC, связанных с подозрительными операциями. Сооснователь Binance Чанпэн Чжао также прокомментировал инцидент, назвав произошедшее похожим на взлом. Он подчеркнул, что больше не руководит биржей, но как акционер рассчитывает на полное возмещение возможных потерь пользователей.

Блокировка предотвращает дальнейшее перемещение соответствующих токенов, но не означает, что средства уже возвращены.

Специалисты по кибербезопасности предполагают, что при возможной атаке использовался механизм EIP-7702, позволяющий передавать управление криптовалютным кошельком смарт-контракту. Окончательная причина инцидента пока не установлена.

Binance подтвердила расследование, но не признала факт взлома. В компании утверждают, что средства пользователей находятся в безопасности. Точный размер возможных потерь неизвестен.

Если предположения о краже подтвердятся, инцидент может превзойти взлом Bybit в феврале 2025 года, когда злоумышленники похитили около $1,5 млрд.