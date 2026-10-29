С кошельков Binance вывели миллиарды долларов. Биржа расследует возможный взлом
Новости

С кошельков Binance вывели миллиарды долларов. Биржа расследует возможный взлом

С кошельков криптобиржи зафиксированы подозрительные переводы на миллиарды долларов. Масштаб возможной кражи пока неизвестен.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 02:44
С кошельков Binance вывели миллиарды долларов. Биржа расследует возможный взлом

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance расследует возможный взлом после обнаружения подозрительных переводов с горячих кошельков. По оценке аналитика Coinbase Конора Грогана, потенциальный ущерб может достигать $5,8 млрд.

Операции начались вечером 29 октября. Блокчейн-аналитики зафиксировали переводы криптовалют на новые адреса. На один из них поступили активы примерно на $3,55 млрд, часть которых впоследствии перевели дальше.

Компании Tether и Circle заморозили более $2,38 млрд в стейблкоинах USDT и USDC, связанных с подозрительными операциями. Сооснователь Binance Чанпэн Чжао также прокомментировал инцидент, назвав произошедшее похожим на взлом. Он подчеркнул, что больше не руководит биржей, но как акционер рассчитывает на полное возмещение возможных потерь пользователей.

Блокировка предотвращает дальнейшее перемещение соответствующих токенов, но не означает, что средства уже возвращены.

Специалисты по кибербезопасности предполагают, что при возможной атаке использовался механизм EIP-7702, позволяющий передавать управление криптовалютным кошельком смарт-контракту. Окончательная причина инцидента пока не установлена.

Binance подтвердила расследование, но не признала факт взлома. В компании утверждают, что средства пользователей находятся в безопасности. Точный размер возможных потерь неизвестен.

Если предположения о краже подтвердятся, инцидент может превзойти взлом Bybit в феврале 2025 года, когда злоумышленники похитили около $1,5 млрд.

Читайте в Телеграм

Главное по теме

Новости Binance прекратит все P2P-операции с российским рублем
Новости Binance уходит из России Новости Claude Code мог передать данные доступа к системе Пентагона стороннему сайту

Похожие материалы

ИИ и нейросети ИИ создаёт дефицит печатных плат: сроки поставок достигли 30 месяцев

Медные ламинаты для печатных плат подорожали минимум в 12 раз с июля.

 Mistral AI Mistral выпустила Le Chonk с триллионом параметров и открытыми весами

Mistral заявила о лидерстве Le Chonk в программировании и кибербезопасности.

 Acer HP, Asus и Acer могут вернуть часть сборки ПК в Китай из-за дорогой памяти

Спрос на ИИ-серверы подталкивает производителей ноутбуков к небольшим подрядчикам.

 NVIDIA NVIDIA выпустила Nemotron 3.5 Transcribe для распознавания речи на 40 языках

Nemotron 3.5 Transcribe работает с записями, но не поддерживает прямые трансляции.

Скидки и подборки

Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день

Последние новости

ZTE выпустила бюджетный роутер с Wi-Fi 7, ИИ и поддержкой двух провайдеров Вышло бесплатное обновление Metro Redux с режимом 120 кадров/с на Xbox GTA V теперь можно запустить на iPhone без эмуляторов В России начнут отключать от мобильных сетей незарегистрированные смартфоны Культовая Saints Row: The Third вышла на Android и iOS со всеми дополнениями Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

27 октября · Nothing

Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

Nothing решила вывести свои полноразмерные наушники в премиальный сегмент.
  1. 25 Окт

    Raskat

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики
  2. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
  3. 21 Окт

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач
  4. 12 Окт

    Honor

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?
  5. 09 Окт

    Polaris

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090
Смотреть все обзоры →