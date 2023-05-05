Mundfish показала геймплей Atomic Heart на Steam Deck

Студия Mundfish оптимизировала игру Atomic Heart для портативной консоли Steam Deck, получив официальную верификацию совместимости. Разработчики подтвердили готовность игры к запуску на устройстве, опубликовав короткий ролик с демонстрацией геймплея.

Atomic Heart является многоплатформенной игрой, которая уже вышла для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Series X|S 21 февраля.

Летом студия Mundfish выпустит первое из четырех дополнений к игре. Помимо этого, разработчики не исключили возможность выпуска сиквела в будущем.