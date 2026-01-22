По Atomic Heart выйдет книга рецептов с рейтингом 18+ | The GEEK
close
Новости

По Atomic Heart выйдет книга рецептов с рейтингом 18+

50 блюд альтернативной советской реальности: завтраки, салаты и закуски, первые и вторые блюда, десерты и напитки.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:59

По мотивам видеоигры Atomic Heart выйдет официальная кулинарная книга с возрастным рейтингом 18+. Она станет полноценным сборником рецептов из альтернативного Советского Союза.

В издание вошли 50 оригинальных блюд и коктейлей, вдохновленных вселенной Atomic Heart. Среди них: борщ «от Бабы Зины», салат «Коллектив 2.0», десерт «Поцелуй Элеаноры», шот «Водородная бомба» и другие необычные рецепты.

Все блюда разделены на шесть тематических глав: завтраки, салаты и закуски, первые и вторые блюда, десерты и напитки. Некоторые рецепты знакомы с детства, как, например, борщ или ватрушка, а некоторые предстанут в новом прочтении, как, например, салат со свежим побегом или нейрополимерное желе.

Продажи официальной кулинарной книги Atomic Heart стартуют в феврале. Предзаказ уже открыт, цена — 1469 рублей.

id·218087·20260122_1001
Realme Neo 8 сможет запускать ПК-игры из Steam
Анонсирована сверхреалистичная фигурка Альтаира из Assassin’s Creed за $3000
Опубликован график распродаж Steam на 2026 год
Анонсирована Subway Surfers City: дата выхода, трейлер
Styx: Master of Shadows и Shards of Darkness бесплатно раздают в Epic Games Store
Том Хендерсон назвал возможную дату анонса ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag
Фестиваль детективов со скидками до 90% стартовал в Steam
Началась разработка неофициального мультиплеера для The Last of Us Part II
Эцио Аудиторе раздают бесплатно в RAID: Shadow Legends: коллаборация с Assassin’s Creed
Томас Шелби появился в PUBG Mobile: старт коллаборации с сериалом «Острые козырьки»
Конструктор с Близняшкой из Atomic Heart выпустили в России

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  2. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  3. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  4. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  5. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  6. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры
Смотреть все обзоры