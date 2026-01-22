По Atomic Heart выйдет книга рецептов с рейтингом 18+

По мотивам видеоигры Atomic Heart выйдет официальная кулинарная книга с возрастным рейтингом 18+. Она станет полноценным сборником рецептов из альтернативного Советского Союза.

В издание вошли 50 оригинальных блюд и коктейлей, вдохновленных вселенной Atomic Heart. Среди них: борщ «от Бабы Зины», салат «Коллектив 2.0», десерт «Поцелуй Элеаноры», шот «Водородная бомба» и другие необычные рецепты.

Все блюда разделены на шесть тематических глав: завтраки, салаты и закуски, первые и вторые блюда, десерты и напитки. Некоторые рецепты знакомы с детства, как, например, борщ или ватрушка, а некоторые предстанут в новом прочтении, как, например, салат со свежим побегом или нейрополимерное желе.

Продажи официальной кулинарной книги Atomic Heart стартуют в феврале. Предзаказ уже открыт, цена — 1469 рублей.