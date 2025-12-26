Конструктор с Близняшкой из Atomic Heart выпустили в России | The GEEK
Новости

Конструктор с Близняшкой из Atomic Heart выпустили в России

Набор уже доступен для покупки на маркетплейсах.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:57

Бренд «Рубрик» совместно со студией Mundfish выпустили конструктор с «Балериной-Близняшкой» из Atomic Heart.

atomic4.jpg
atomic1.jpg
atomic2.jpg
atomic3.jpg

Конструктор состоит из 677 деталей. Сюжет набора выбирали сами пользователи в ходе голосования.

frame_461.jpg
frame_462.jpg
frame_463.jpg

В компании отмечают, что постарались максимально точно передать формы и пропорции персонажа. Помимо основных деталей в комплекте также идут книга-инструкция, подставка для фигурки, сменные когти и сборная банка советской сгущенки.

frame_464.jpg
frame_465.jpg
frame_466.jpg
frame_467.jpg
frame_468.jpg
frame_469.jpg

Конструктор уже можно купить на маркетплейсах. Цена — 5990 рублей.

frame_460.jpg
frame_458.jpg
frame_459.jpg
frame_457.jpg
