Конструктор с Близняшкой из Atomic Heart выпустили в России

Бренд «Рубрик» совместно со студией Mundfish выпустили конструктор с «Балериной-Близняшкой» из Atomic Heart.

Конструктор состоит из 677 деталей. Сюжет набора выбирали сами пользователи в ходе голосования.

В компании отмечают, что постарались максимально точно передать формы и пропорции персонажа. Помимо основных деталей в комплекте также идут книга-инструкция, подставка для фигурки, сменные когти и сборная банка советской сгущенки.

Конструктор уже можно купить на маркетплейсах. Цена — 5990 рублей.