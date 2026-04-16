Atomic Heart получил финальное DLC «Кровь на Хрустале»

Студия Mundfish выпустила для Atomic Heart финальное DLC, которое получило название «Кровь на Хрустале». Дополнение завершает первую часть игры, вышедшую в начале 2023 года.

DLC добавляет в игру две новые локации (платформа «Волна» и комплекс «Хрусталь»), а также «элементальных врагов, мощнейший арсенал и самых безумных боссов».

«История подходит к развязке. Пришло время собрать всех союзников и встретиться в решающей схватке с ХРАЗом. Майору Нечаеву и близняшке предстоит отправиться к загадочной платформе «Волна» и секретному комплексу «Хрусталь», где раскроется правда об истинных мотивах ХРАЗа.

В четвертом дополнении Майор П-3 столкнется с новыми смертельно опасными противниками — Полиморфами, созданными в результате жутких экспериментов ХРАЗа. Эти существа способны управлять полимером и принимать стихийные формы — в битве с ними придется постоянно менять тактику боя.

Уже известные виды оружия — Клуша и Секатор — получат новый функционал, который, без сомнения, пригодится П-3 в сражениях с врагами. Кроме того, майору будет доступно кое-что из его старого арсенала, в том числе многие функции полимерной перчатки. Узнайте финал легендарной истории!»

— Atomic Heart.