Atomic Heart получил финальное DLC «Кровь на Хрустале» | The GEEK
ИгрыНовости

Atomic Heart получил финальное DLC «Кровь на Хрустале»

Четвертое дополнение ставит точку в истории первой части игры.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:29
Atomic Heart получил финальное DLC «Кровь на Хрустале»

Студия Mundfish выпустила для Atomic Heart финальное DLC, которое получило название «Кровь на Хрустале». Дополнение завершает первую часть игры, вышедшую в начале 2023 года.

DLC добавляет в игру две новые локации (платформа «Волна» и комплекс «Хрусталь»), а также «элементальных врагов, мощнейший арсенал и самых безумных боссов».

«История подходит к развязке. Пришло время собрать всех союзников и встретиться в решающей схватке с ХРАЗом. Майору Нечаеву и близняшке предстоит отправиться к загадочной платформе «Волна» и секретному комплексу «Хрусталь», где раскроется правда об истинных мотивах ХРАЗа.

В четвертом дополнении Майор П-3 столкнется с новыми смертельно опасными противниками — Полиморфами, созданными в результате жутких экспериментов ХРАЗа. Эти существа способны управлять полимером и принимать стихийные формы — в битве с ними придется постоянно менять тактику боя.

Уже известные виды оружия — Клуша и Секатор — получат новый функционал, который, без сомнения, пригодится П-3 в сражениях с врагами. Кроме того, майору будет доступно кое-что из его старого арсенала, в том числе многие функции полимерной перчатки. Узнайте финал легендарной истории!»

— Atomic Heart.

Геймдиректор Atomic Heart Роберт Багратуни в интервью New Game Plus отмечал, что «Кровь на Хрустале» — это самое длинное дополнение, продолжительность которого превышает 8 часов.


Обсудить
Читайте также
По Atomic Heart выйдет книга рецептов с рейтингом 18+
Atomic Heart

По Atomic Heart выйдет книга рецептов с рейтингом 18+

50 блюд альтернативной советской реальности: завтраки, салаты и закуски, первые и вторые блюда, десерты и напитки.
Конструктор с Близняшкой из Atomic Heart выпустили в России
Atomic Heart

Конструктор с Близняшкой из Atomic Heart выпустили в России

Набор уже доступен для покупки на маркетплейсах.
Яндекс запустил Игромир с облачным геймингом и магазином игровых товаров
Игромир

Яндекс запустил Игромир с облачным геймингом и магазином игровых товаров

Проект вырос из Плюс Гейминга, где технология до этого проходила бета-тестирование.
Разработчиков GTA 6 взломали и потребовали выкуп: Rockstar подтвердила утечку
GTA 6

Разработчиков GTA 6 взломали и потребовали выкуп: Rockstar подтвердила утечку

Хакеры угрожают опубликовать все данные, если им не заплатят.
Ещё по теме
Metro 4 могут анонсировать уже на следующей неделе

Metro 4 могут анонсировать уже на следующей неделе
Genshin Impact официально прекратила работу на PlayStation 4

Genshin Impact официально прекратила работу на PlayStation 4
Опубликован тизер нового агента в Standoff 2

Опубликован тизер нового агента в Standoff 2
Названа возможная дата выхода ремейка Assassin’s Creed 4: Black Flag Resynced

Названа возможная дата выхода ремейка Assassin’s Creed 4: Black Flag Resynced
Бесплатные игры PS Plus в апреле: полный список

Бесплатные игры PS Plus в апреле: полный список
Промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на апрель 2026

Промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на апрель 2026
Промокоды для Black Russia на апрель 2026

Промокоды для Black Russia на апрель 2026
Промокоды для RAID: Shadow Legends на апрель 2026

Промокоды для RAID: Shadow Legends на апрель 2026
GTA 6 предложит уникальный мир с «живыми» NPC и инновационной системой диалогов

GTA 6 предложит уникальный мир с «живыми» NPC и инновационной системой диалогов
В сеть утёк ранний билд GTA IV с вырезанным контентом

В сеть утёк ранний билд GTA IV с вырезанным контентом
Анонсирована Minecraft Dungeons II

Анонсирована Minecraft Dungeons II
Разрабатывается игра по «Властелину колец» в стиле Hogwarts Legacy

Разрабатывается игра по «Властелину колец» в стиле Hogwarts Legacy
DLSS 5 от Nvidia раскритиковали: игроки сравнили технологию с ИИ-фильтром

DLSS 5 от Nvidia раскритиковали: игроки сравнили технологию с ИИ-фильтром
Cyberpunk 2077 запустили на Android-смартфоне с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5

Cyberpunk 2077 запустили на Android-смартфоне с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5
Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  3. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  4. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  6. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры
Смотреть все обзоры