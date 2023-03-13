Руководитель Mundfish рассказал про будущее Atomic Heart и грядущее DLC

На днях в Discord-канале Atomic Heart появилась информация о будущем франшизы. Руководитель студии Mundfish, Роберт Багратуни, опубликовал ответы на несколько вопросов, связанных с игрой.

Одним из самых интересных сообщений было то, что предложение добавить роботов Tesla в игру было сделано серьезно и если Илон Маск даст своё согласие, то Optimus появится в одном из будущих DLC. Разработчики также обещают, что грядущий DLC станет продолжением истории и будет «отличным». Также в DLC появится оружие, которое было вырезано из финальной версии Atomic Heart, а также новые советские композиции.

Касательно сюжета игры, Роберт Багратуни подтвердил, что каноничная концовка только одна — с близняшками. Однако, он отметил, что в игре нет хорошей или плохой концовки, и все зависит от восприятия игрока.

Но это еще не все. Руководитель Mundfish упомянул, что в Atomic Heart 2 появятся военные роботы, хотя сиквел пока не был официально анонсирован. Некоторые источники сообщают, что разработчики уже думают над его созданием, но сейчас все силы студии сосредоточены на DLC для первой игры.

Кроме того, авторы Atomic Heart скоро поделятся информацией о продажах своего творения, которое вышло в конце прошлого года. Остается только ждать официальных анонсов и подробностей от Mundfish.

Также сегодня стало известно, что за новая локация появится в грядущем DLC.