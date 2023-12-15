ASUS ROG Phone 8 и 8 Pro: раскрыты подробные технические характеристики и дизайн

На прошлой неделе ASUS анонсировала игровой смартфон ROG Phone 8, а сегодня профильное издание Windows Report опубликовало пресс-рендеры и основные технические характеристики грядущих новинок. Из «утечке» стало известно, что в этом поколении будет два устройства, базовый и Pro-версия. ASUS ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro внешне различаются лишь основным блоком камер, в старшей версии два дополнительных сенсора получили защитные линзы одного размера, а в младшей модели все фотодатчики прикрыты стёклами разных диаметров.

Что касается технических характеристик, девайсы получили 6,78-дюймовые LTPO AMOLED-дисплеи (Samsung) с адаптивной частотой обновления от 1 до 165 Гц, разрешение FHD+ и прикрыты стеклом Gorilla Glass Victus 2.

За вычислительные возможности в смартфонах отвечает флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Gen 3, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X и быстрым хранилищем типа UFS 4.0. По словам источника, базовый ROG Phone 8 будет доступен в конфигурации памяти на 12/256 ГБ, а ROG Phone 8 Pro предложит варианты на 16/512 и 24/1024 ГБ.

Обе версии смартфона оснащены основным модулем камер с тремя фотосенсорами, но источник предоставил детали лишь по старшей модели ROG Phone 8 Pro, который получил главный датчик на 50 Мп Sony IMX890, телевик на 32 Мп с 3-кратным оптическим зумом и 13-мегапиксельный сверхширик. Фронтальная камера оснащена сенсором на 32 Мп.

Из прочего, смартфоны получили аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, влагозащиту по стандарту IP68, стереодинамики, RGB-подсветку, два порта USB-C и миниджек 3,5 мм. Габариты ROG Phone 8 Pro составляют 163,8 x 76,8 x 8,9 мм, масса 225 г, размеры базовой модели не уточняются.

Помимо этого, источник утверждает, что обе версии смартфона получат в комплекте чехол Aero Case и быстрое зарядное устройство. Кроме этого, для девайсов будет доступен чехол DEVILCASE Guardian со съёмной панелью для крепления кулера AeroActive Cooler X с RGB-подсветкой и дополнительными триггерами.

Полноценный анонс смартфонов серии ROG Phone 8 состоится 8 января 2024 года, но будет и вторая презентация в Китае.