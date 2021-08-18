ASUS показал ноутбук ROG Zephyrus G14, созданный вместе с известным музыкантом

Компания ASUS совместно с легендарным диджеем Аланом Уокером представила особую версию ноутбука ROG Zephyrus G14 AW SE. Он выполнен в киберпанковском стиле и получил особую комплектацию.

В крышку встроена LED-панель, на которую можно выводить анимации или изображения. Там же находится светоотражающая лента из ткани с надписью Alan Walker. В комплекте идёт также DJ-миксер с подключением по USB-C, мягкий брендированный чехол, бейсболку и фирменные носки.

Ноутбук получил 14-дюймовый дисплей с разрешением WQHD и частотой 120 Гц. Он поддерживает стопроцентный охват цветового диапазона DCI-P3.

Внутри установлен процессор AMD Ryzen R9-5900HS, видеокарта NVIDIA GeForce RTX3050Ti и система охлаждения на основе жидкого металла. Есть 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD-накопитель M.2 NVMe на 1 ТБ.

Из мелочей отметим сканер отпечатка пальца в кнопке включения, беспроводные адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, а также порты USB-C 3.2 с поддержкой DisplayPort 1.4 и Power Delivery, USB-A 3.2, HDMI 2.0b и 3.5-мм аудиоразъём.

В России ASUS ROG Zephyrus G14 AW SE предлагается за 179 990 рублей.