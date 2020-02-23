Assassin’s Creed 2 станет временно бесплатной в Uplay

В сервисе цифрового распространения Uplay с 14 апреля стартует бесплатная раздача Assassin’s Creed II. Сообщает аналитик Даниэл Ахмад ссылаясь на материалы маркетологов в Ubisoft.
Стоит отметить, что в прошлый раз бесплатная раздача длилась всего 72 часа. Поэтому в этот раз будет аналогичный срок.
Сейчас все зарегистрированные пользователи в сервисе Uplay могут приобрести Brotherhood и Revelation с большой скидкой.
Сейчас Ubisoft предлагает бесплатно опробовать гоночную аркаду The Crew 2 до 14 апреля и приобрести её со скидкой до 75%.
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