Открыт прием заявок на бета-тест The Division Resurgence для iOS и Android

В сентябре 2025 года пройдет бета-тест мобильного многопользовательского шутера The Division Resurgence. Об этом рассказали представители Ubisoft и разработчики игры на выставке Gamescom 2025.

Игроки смогут опробовать игру как на iOS, так и на Android. Чтобы получить шанс поучаствовать, можно уже сейчас подать заявку на официальном сайте игры. Точные даты начала и количество участников пока не называются.

Разработчики отметили, что это будет первый шаг на пути к полноценному релизу. Вероятно, игроки смогут испытать себя в битвах против других игроков (PvP) и в сражениях против ботов (PvE).