XDefiant — всё: Ubisoft отключила серверы онлайн-шутера

3 июня Ubisoft отключила серверы условно-бесплатного шутера XDefiant, который вышел чуть больше года назад. Продажа контента и регистрация новых пользователей прекратились ещё в конце 2024 года.

Продюсер XDefiant Марк Рубин, ранее работавший над Call of Duty, прокомментировал закрытие проекта. Он поблагодарил игроков за поддержку и признал, что несмотря на успешный старт, почти полное отсутствие маркетинга после релиза не позволило привлечь новую аудиторию.

По его словам, разработка XDefiant велась на движке Snowdrop, который изначально не рассчитан на шутеры. Из-за этого команда столкнулась с техническими трудностями, а ресурсов для их устранения не хватало. Рубин отметил, что использование собственных игровых движков теряет актуальность на фоне современных решений, таких как Unreal Engine.

Команду разработчиков XDefiant распустили ещё в конце 2024 года. Сам Марк Рубин заявил, что уходит из игровой индустрии, чтобы сосредоточиться на семье.

Напомним, в августе 2024 года стало известно, что XDefiant растерял почти всех игроков спустя три месяца после выхода. А в нашем обзоре на XDefiant мы предполагали быстрый спад популярности шутера, но даже не могли представить, что проживёт игра всего чуть больше года.



