Реклама. ГК МББ ТЕХНОЛОДЖИ КО. ЛИМИТЕД, ИНН 9909699946 erid: 2VtzqwVJGsv
ИгрыНовости

XDefiant — всё: Ubisoft отключила серверы онлайн-шутера

Продюсер проекта заявил об уходе из игровой индустрии.

3 июня Ubisoft отключила серверы условно-бесплатного шутера XDefiant, который вышел чуть больше года назад. Продажа контента и регистрация новых пользователей прекратились ещё в конце 2024 года.

Продюсер XDefiant Марк Рубин, ранее работавший над Call of Duty, прокомментировал закрытие проекта. Он поблагодарил игроков за поддержку и признал, что несмотря на успешный старт, почти полное отсутствие маркетинга после релиза не позволило привлечь новую аудиторию.

По его словам, разработка XDefiant велась на движке Snowdrop, который изначально не рассчитан на шутеры. Из-за этого команда столкнулась с техническими трудностями, а ресурсов для их устранения не хватало. Рубин отметил, что использование собственных игровых движков теряет актуальность на фоне современных решений, таких как Unreal Engine.

Команду разработчиков XDefiant распустили ещё в конце 2024 года. Сам Марк Рубин заявил, что уходит из игровой индустрии, чтобы сосредоточиться на семье.

Напомним, в августе 2024 года стало известно, что XDefiant растерял почти всех игроков спустя три месяца после выхода. А в нашем обзоре на XDefiant мы предполагали быстрый спад популярности шутера, но даже не могли представить, что проживёт игра всего чуть больше года.


🎧 Хочешь новые наушники? Подпишись на наш Telegram-канал и участвуй в розыгрыше Anker Soundcore H30i!
Теги: 
Источник:
X
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Многострадальный ремейк Prince of Persia: Sands of Time получил дату выхода
Ubisoft передаёт Assassin’s Creed и другие франшизы дочерней компании с долей Tencent
Метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown выйдет на iOS и Android
В Ubisoft Store стартовала зимняя распродажа игр со скидками до 85%
Ubisoft закроет серверы XDefiant в 2025 году
Представлена стальная реплика меча Альтаира из Assassin’s Creed
Игры Ubisoft больше не работают на Windows 11
Ubisoft перенесла Assassin’s Creed Shadows на 2025 год
XDefiant от Ubisoft растерял почти всех игроков спустя три месяца после выхода
Ubisoft подтвердила разработку ремейков оригинальных частей Assassin’s Creed
Обзор XDefiant: «убийца» Call of Duty или очередной провал Ubisoft?
Assassin’s Creed Mirage стала временно бесплатной, но есть нюанс
Ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag разрабатывают авторы Skull & Bones
Ubisoft назвала дату релиза Skull and Bones после шести переносов
Раскрыт персонаж и первые детали сюжета будущей Assassin’s Creed в Японии
Ubisoft анонсировала новую часть The Crew
Skull & Bones снова отложили на весну
Ubisoft анонсировала четыре игры по Assassin’s Creed
Магазин Ubisoft бесплатно раздаёт Splinter Cell Chaos Theory
Ubisoft с Funforge выпустит настольную игру по мотивам Far Cry

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK