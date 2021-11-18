Apple запатентовала стеклянные Apple Watch, iPhone и Mac Pro

Компания Apple продолжает экспериментировать со стеклянными устройствами. На сей раз бюро по Бюро по патентам и товарным знакам США выдало ей патент на полностью стеклянные iPhone, Apple Watch и Mac Pro.

В первом случае речь идёт об экране, которые обёрнут вокруг смартфона. При этом, согласно описанию, боковые грани будут чувствительны к силе нажатия — современный вариант Force Touch. Например, так можно будет принять или сбросить звонок. А динамики расположатся в небольших вырезах на нижней и верхней части устройства.

Также ожидается появление стеклянных Apple Watch, хотя пока неясно, как это будет реализовано. Наконец, в Mac Pro стеклянный корпус явно будет чисто декоративным решением. И, очевидно, крайне дорогим и капризным.

Само собой, патент не означает готового устройства. Быть может, такие решения и вовсе не выйдут на рынок. Но в компании, похоже, просто хотят «застолбить» место.