Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone
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Новости

Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone

Apple зарегистрировала патент, в котором описано устройство покрытое стеклом со всех сторон. Если компания воплотит этот патент в жизнь, то нас ждет совершенно новый iPhone.

На изображении у смартфона нет тыльной или передней стороны. Стекло, которое находится на шести гранях, заменяет все кнопки и регулировку громкости. Предполагается, что все функции будут выполняться с помощью встроенных сенсоров и реагировать на касания с разной силой нажатия.

  • Apple Glass
  • Apple Glass 1

Однако, даже если Apple выпустит такой смартфон, то произойдет это нескоро. Компания уже давно не гонится за первенством и не выпускает сырых гаджетов (прошивки iOS не в счет). Сначала подобное устройство нужно полностью довести до ума. Например, Xiaomi поспешила выпустить свой концептуальный Mi Mix Alpha. До продаж новинка не дошла, так и осталась воспоминанием с презентации.

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