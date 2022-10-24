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Apple выпустила watchOS 9.1

Компания Apple выпустила для Apple Watch обновление watchOS 9.1. Изменений не так много, но есть некоторые улучшения.

Что нового в watchOS 9.1:

  • Во время спортивной ходьбы или бега, можно продлить время работы аккумулятора часов. Достаточно ограничить частоту сбора показаний пульсометра и GPS (на Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2 и Apple Watch Ultra);
  • Появилась возможность загружать музыкальные треки по Wi-Fi или сотовой сети на часы Apple Watch. Загрузка будет происходить даже во время зарядки устройства;
  • Добавилась поддержка стандарта совместимости устройств для умного дома Matter;
  • Добавился режим в Apple Fitness+ с новыми артистами.

Вес обновления составляет около 600 Мб. Загрузить можно через приложение Watch > Основные > Обновление ПО. Часы Apple Watch должны быть больше 50% и находиться рядом с iPhone на iOS 16.1.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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