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Вышла iOS 16.1 с новым индикатором батареи

Компания Apple выпустила iOS 16.1 для всех желающих. Сборку под номером 20B82 можно загрузить уже сегодня. Обновление приносит множество изменений и улучшений, а также повышает стабильность ОС.

Что нового в iOS 16.1:

  • Появилась анимация батареи. Во время отображения процентов в индикаторе заряда добавилась анимация;
  • iPhone 11, iPhone XR, iPhone 12 mini и iPhone 13 mini получили отображения процента заряда в индикаторе батареи;
  • Можно удалить приложение Wallet. Если понадобится снова, то оно доступно в App Store;
  • Общая медиатека iCloud позволяет добавлять до 5 других пользователей, которые получат доступ к общей медиатеке;
  • Появилась опция, запрещающая приложениям использовать текст из буфера обмена и тем самым показывать раздражающие уведомления при их открытии.
  • Возможность настройки текста для каждого приложения в настройках iOS.

Вес обновление до iOS 16.1 составляет 1 ГБ. Загрузить и установить можно из Настройки > Основные > Обновление ПО.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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