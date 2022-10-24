Вышла iOS 16.1 с новым индикатором батареи

Компания Apple выпустила iOS 16.1 для всех желающих. Сборку под номером 20B82 можно загрузить уже сегодня. Обновление приносит множество изменений и улучшений, а также повышает стабильность ОС.

Что нового в iOS 16.1:

Появилась анимация батареи. Во время отображения процентов в индикаторе заряда добавилась анимация;

iPhone 11, iPhone XR, iPhone 12 mini и iPhone 13 mini получили отображения процента заряда в индикаторе батареи;

Можно удалить приложение Wallet. Если понадобится снова, то оно доступно в App Store;

Общая медиатека iCloud позволяет добавлять до 5 других пользователей, которые получат доступ к общей медиатеке;

Появилась опция, запрещающая приложениям использовать текст из буфера обмена и тем самым показывать раздражающие уведомления при их открытии.

Возможность настройки текста для каждого приложения в настройках iOS.

Вес обновление до iOS 16.1 составляет 1 ГБ. Загрузить и установить можно из Настройки > Основные > Обновление ПО.