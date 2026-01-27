Apple выпустила iOS 26.3 beta 3 для разработчиков | The GEEK
close
Новости

Apple выпустила iOS 26.3 beta 3 для разработчиков

Для разработчиков вышло сразу семь новых прошивок.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 08:27

Apple продолжает тестирование новых версий своих операционных систем. Спустя две недели после предыдущего обновления компания выпустила третью бета-версию iOS 26.3 (23D5114d) для разработчиков. В этом обновлении Apple исправила ошибки и повысила стабильность операционной системы.

Вместе с iOS 26.3 beta 3 вышли и другие прошивки:

  • iPadOS 26.3 beta 3 для разработчиков;
  • macOS Tahoe 26.3 beta 3 для разработчиков;
  • watchOS 26.3 beta 3 для разработчиков;
  • tvOS 26.3 beta 3 для разработчиков;
  • HomePod Software 26.3 beta 3 для разработчиков;
  • visionOS 26.3 beta 3 для разработчиков.

Все обновления уже доступны для загрузки на соответствующих устройствах в рамках программы для разработчиков.

Напомним, в первой бета-версии iOS 26.3 компания добавила поддержку уведомлений для сторонних смарт-часов, новый инструмент переноса данных с iOS на Android, а также вынесла обои с погодой в отдельный раздел.

26 января Apple выпустила сразу несколько обновлений. Среди них: iOS 26.2.1 с исправлениями и поддержкой нового AirTag, iOS 18.7.4, iOS 16.7.13 и iOS 15.8.6, а также iOS 12.5.8 для iPhone 5s и iPhone 6.

id·218330·20260127_0827
Apple выпустила iOS 26.2.1 с исправлениями и поддержкой нового AirTag
Вышли iOS 18.7.4, iOS 16.7.13 и iOS 15.8.6 для старых iPhone
Apple выпустила обновление iOS для iPhone 5s и iPhone 6
Apple выпустила новый AirTag
Nothing Phone (4a) готовится к выходу
Владельцы iPhone начали получать деньги от Apple за прослушку Siri
Bloomberg: Apple выпустит обновлённую Siri на Google Gemini уже в феврале
Samsung Galaxy S26 Ultra получит революционный экран: антиблик, приватность и улучшенная защита
iPhone Fold может выйти в 2027 году и стать самым дорогим смартфоном Apple
iPhone 18 будет сиять: он может стать ярче и дороже
На iPhone «сломался» будильник — он срабатывает без звука
Представлен Realme Neo 8 — доступный смартфон с мощным «железом» и эмулятором ПК-игр
Портативный Windows в кармане: показан смартфон NexPhone, который заменяет ПК
Почти 200 приложений для iPhone сливали данные миллионов пользователей
Инсайдер опроверг подэкранный Face ID и перенос фронталки в iPhone 18 Pro
Xiaomi выпустила лёгкий и ультратонкий пауэрбанк с MagSafe для iPhone
Первый складной iPhone получит шарнир из жидкого металла
Apple выпустила iOS 26.3 beta 2 для разработчиков
Apple увеличит объём рекламы в App Store в 2026 году
iOS 26 делает фотографии красными, если они сняты на Android

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  2. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  3. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  4. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  5. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  6. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры
Смотреть все обзоры