Apple выпустила iOS 26.3 beta 3 для разработчиков

Apple продолжает тестирование новых версий своих операционных систем. Спустя две недели после предыдущего обновления компания выпустила третью бета-версию iOS 26.3 (23D5114d) для разработчиков. В этом обновлении Apple исправила ошибки и повысила стабильность операционной системы.

Вместе с iOS 26.3 beta 3 вышли и другие прошивки:

iPadOS 26.3 beta 3 для разработчиков;

macOS Tahoe 26.3 beta 3 для разработчиков;

watchOS 26.3 beta 3 для разработчиков;

tvOS 26.3 beta 3 для разработчиков;

HomePod Software 26.3 beta 3 для разработчиков;

visionOS 26.3 beta 3 для разработчиков.

Все обновления уже доступны для загрузки на соответствующих устройствах в рамках программы для разработчиков.

Напомним, в первой бета-версии iOS 26.3 компания добавила поддержку уведомлений для сторонних смарт-часов, новый инструмент переноса данных с iOS на Android, а также вынесла обои с погодой в отдельный раздел.

26 января Apple выпустила сразу несколько обновлений. Среди них: iOS 26.2.1 с исправлениями и поддержкой нового AirTag, iOS 18.7.4, iOS 16.7.13 и iOS 15.8.6, а также iOS 12.5.8 для iPhone 5s и iPhone 6.