Apple выпустила iOS 26.3 beta 2 для разработчиков | The GEEK
close
Новости

Apple выпустила iOS 26.3 beta 2 для разработчиков

Скачать обновление можно «по воздуху».
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 21:40

12 января Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.3 для авторизованных разработчиков (23D5103d). Обновление исправляет ошибки и повышает стабильность системы, о каких-либо изменениях пока неизвестно.

Вместе с iOS 26.3 beta 2 вышли и другие прошивки:

  • iPadOS 26.3 Developer beta 2 (23D5103d);
  • macOS Tahoe 26.3 Developer beta 2 (25D5101c);
  • watchOS 26.3 Developer beta 2 (23S5600d);
  • tvOS 26.3 Developer beta 2 (23K5600b);
  • HomePod Software 26.3 Developer beta 2 (23K5600b);
  • visionOS 26.3 Developer beta 2 (23S5600d).

Все обновления уже доступны для загрузки на соответствующих устройствах в рамках программы для разработчиков.

Первая бета iOS 26.3 стала доступна 15 декабря 2025 года. В ней Apple добавила поддержку уведомлений для сторонних смарт-часов, новый инструмент переноса данных с iOS на Android, а также вынесла обои с погодой в отдельный раздел.

Финальный релиз iOS 26.3 ожидается в конце января 2026 года.

id·217581·20260112_2141
Официально: Apple будет использовать Google Gemini для новой Siri и Apple Intelligence
Какой iPhone купить в 2026 году?
Показан ИИ-смартфон размером с банковскую карту MindOne Pro и поворотной камерой
Эцио Аудиторе раздают бесплатно в RAID: Shadow Legends: коллаборация с Assassin’s Creed
Томас Шелби появился в PUBG Mobile: старт коллаборации с сериалом «Острые козырьки»
Продажи глобального OnePlus 15R стартовали на AliExpress
HONOR Magic 8 Pro Air получил официальную дату выхода
В сеть слили постеры HONOR Magic 8 Pro Air — конкурент iPhone Air в цвете iPhone 17 Pro
Представлены OnePlus Turbo 6 и Turbo 6V — среднебюджетники с батареями на 9000 мАч
Представлены Realme 16 Pro и 16 Pro+ — 200-Мп камера, возвращение перископа и АКБ на 7000 мАч
Представлен HONOR Power 2 — айфон на минималках с рекордной батареей
Apple отправила MacBook Air на Intel и Watch Series 5 в «винтаж»
Apple сняла с производства 25 устройств в 2025 году
Apple планировала выпустить первые AirPods в ярких цветах
Apple выпустит iPhone Air 2 осенью 2026 года
Хватит путаться в проводах: 4 зарядные станции для iPhone, которые наводят порядок
Видео: как может выглядеть складной iPhone Fold
Стало известно, почему Apple не спешит с iPhone Fold
Складной iPhone показали на CAD-чертежах
Apple увеличит объём рекламы в App Store в 2026 году

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры