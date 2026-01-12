Apple выпустила iOS 26.3 beta 2 для разработчиков

12 января Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.3 для авторизованных разработчиков (23D5103d). Обновление исправляет ошибки и повышает стабильность системы, о каких-либо изменениях пока неизвестно.
Вместе с iOS 26.3 beta 2 вышли и другие прошивки:
- iPadOS 26.3 Developer beta 2 (23D5103d);
- macOS Tahoe 26.3 Developer beta 2 (25D5101c);
- watchOS 26.3 Developer beta 2 (23S5600d);
- tvOS 26.3 Developer beta 2 (23K5600b);
- HomePod Software 26.3 Developer beta 2 (23K5600b);
- visionOS 26.3 Developer beta 2 (23S5600d).
Все обновления уже доступны для загрузки на соответствующих устройствах в рамках программы для разработчиков.
Первая бета iOS 26.3 стала доступна 15 декабря 2025 года. В ней Apple добавила поддержку уведомлений для сторонних смарт-часов, новый инструмент переноса данных с iOS на Android, а также вынесла обои с погодой в отдельный раздел.
Финальный релиз iOS 26.3 ожидается в конце января 2026 года.
