Apple выпустила iOS 26.3 beta 2 для разработчиков

12 января Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.3 для авторизованных разработчиков (23D5103d). Обновление исправляет ошибки и повышает стабильность системы, о каких-либо изменениях пока неизвестно.

Вместе с iOS 26.3 beta 2 вышли и другие прошивки:

iPadOS 26.3 Developer beta 2 (23D5103d);

macOS Tahoe 26.3 Developer beta 2 (25D5101c);

watchOS 26.3 Developer beta 2 (23S5600d);

tvOS 26.3 Developer beta 2 (23K5600b);

HomePod Software 26.3 Developer beta 2 (23K5600b);

visionOS 26.3 Developer beta 2 (23S5600d).

Все обновления уже доступны для загрузки на соответствующих устройствах в рамках программы для разработчиков.

Первая бета iOS 26.3 стала доступна 15 декабря 2025 года. В ней Apple добавила поддержку уведомлений для сторонних смарт-часов, новый инструмент переноса данных с iOS на Android, а также вынесла обои с погодой в отдельный раздел.

Финальный релиз iOS 26.3 ожидается в конце января 2026 года.