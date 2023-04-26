Как зайти в Brawl Stars после блокировки в России. Инструкция обхода для iOS и Android

С 25 апреля разработчик Supercell, который получил известность благодаря играм Brawl Stars, Clash Royale и Clash Of Clans, официально закрыл доступ к своим проектам для игроков из России и Беларуси. Если попытаться сейчас зайти в Brawl Stars, то пользователь получит сообщение о невозможности подключиться к серверу.
Несмотря на ограничения (в которых практически нет никакого смысла) есть множество других способов, чтобы вернуться в игру. Для этого энтузиасты создали несколько инструментов обходов, которые отлично подойдут для iOS, так и для Andoird.
Запустить Brawl Stars на iOS
- Устанавливаем конфиг по ссылке;
- Нажимаем «Разрешить» > Закрыть > переходим в Настройки > Профиль > Установить;
- На этом всё. Игра запустится без ограничений.
Запустить Brawl Stars на Android
- Открываем Настройки;
- Вверху в поиске вводим «DNS» и находим похожий пункт «Частный DNS-сервер»;
- Имя хоста провайдера DNS (или похожий пункт) и вставляем туда адрес dns.nullsproxy.com
После таких нехитрых манипуляций, игра запустится без проблем.
Способ проверенный на iPhone и смартфоне POCO. Не забудьте рассказать о нём своим друзьям и знакомым. Приятной игры!
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