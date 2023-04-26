Как зайти в Brawl Stars после блокировки в России. Инструкция обхода для iOS и Android

С 25 апреля разработчик Supercell, который получил известность благодаря играм Brawl Stars, Clash Royale и Clash Of Clans, официально закрыл доступ к своим проектам для игроков из России и Беларуси. Если попытаться сейчас зайти в Brawl Stars, то пользователь получит сообщение о невозможности подключиться к серверу.

Несмотря на ограничения (в которых практически нет никакого смысла) есть множество других способов, чтобы вернуться в игру. Для этого энтузиасты создали несколько инструментов обходов, которые отлично подойдут для iOS, так и для Andoird.

Запустить Brawl Stars на iOS

Устанавливаем конфиг по ссылке;

Нажимаем «Разрешить» > Закрыть > переходим в Настройки > Профиль > Установить;

На этом всё. Игра запустится без ограничений.

Запустить Brawl Stars на Android

Открываем Настройки;

Вверху в поиске вводим «DNS» и находим похожий пункт «Частный DNS-сервер»;

Имя хоста провайдера DNS (или похожий пункт) и вставляем туда адрес dns.nullsproxy.com

После таких нехитрых манипуляций, игра запустится без проблем.

Способ проверенный на iPhone и смартфоне POCO. Не забудьте рассказать о нём своим друзьям и знакомым. Приятной игры!