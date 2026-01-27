Apple выпустила обновление iOS для iPhone 5s и iPhone 6

26 января Apple удивила пользователей, выпустив обновление iOS 12.5.8 для устаревших устройств: iPhone 5s, iPhone 6, а также iPad mini 2 и iPad Air 1-го поколения.

Apple продолжает поддерживать эти устройства спустя 12-13 лет после их выхода. iPhone 5s появился в продаже в сентябре 2013 года, а iPhone 6 — в сентябре 2014 года.

Обновление iOS 12.5.8 продлевает срок действия системного сертификата. Он необходим для работы iMessage, FaceTime и активации устройства. Благодаря этому все ключевые сервисы будут работать как минимум до января 2027 года.

До выхода iOS 12.5.8 последние обновления для iPhone 5s и iPhone 6 выпускались в январе 2023 года и содержали важные исправления безопасности. Официально Apple гарантирует минимум 5 лет обновлений безопасности для своих смартфонов. Однако на практике поддержка часто длится значительно дольше.

Тот же Phone 6s, который был выпущен 11 лет назад, также получает обновления. В сентябре 2025 года для него вышла iOS 15.8.5, а 26 января Apple выпустила iOS 15.8.6 с таким же продлением сертификатов.