Apple выпустила iOS 26.2.1 с исправлениями и поддержкой нового AirTag

26 января Apple выпустила обновление iOS 26.2.1 для актуальных моделей iPhone. Апдейт сосредоточен на технических исправлениях, повышении стабильности и общей оптимизации системы.

Одним из ключевых нововведений стала поддержка нового AirTag, который вышел накануне. Также в обновлении исправили ошибку, из-за которой некоторые смартфоны не могли корректно совершать экстренные вызовы.

Одновременно с iOS 26.2.1 компания выпустила обновления iPadOS 26.2.1 и watchOS 26.2.1. Они также направлены на устранение ошибок и улучшение стабильности работы устройств.

Кроме того, Apple обновила прошивки и для более старых моделей iPhone и iPad: