Вышли iOS 18.7.4, iOS 16.7.13 и iOS 15.8.6 для старых iPhone

Обновления получили сматфоны, начиная с iPhone 6s и новее.
Редакция The GEEK сегодня в 07:45

26 января Apple выпустила сразу несколько обновлений iOS для устаревших устройств — iOS 18.7.4, iOS 16.7.13, iOS 15.8.6 и iOS 12.5.8.

Все обновления направлены в первую очередь на повышение безопасности системы, а также содержат небольшие исправления и доработки. Новых функций нет.

Подробнее о iOS 12.5.8

Apple выпустила обновление iOS для iPhone 5s и iPhone 6

Обновления получили следующие устройства:

  • iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE 1-го поколения — iOS 15.8.6;
  • iPad Air 2 и iPad mini 4 — iPadOS 15.8.6;
  • iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X — iOS 16.7.13;
  • iPad Pro 9,7”, iPad Pro 12,9” 1-го поколения и iPad 5 — iPadOS 16.7.13;
  • iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max — iOS 18.7.4;
  • iPad 7 — iPadOS 18.7.4.

Все прошивки уже доступны для загрузки «по воздуху».

