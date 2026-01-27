Вышли iOS 18.7.4, iOS 16.7.13 и iOS 15.8.6 для старых iPhone

26 января Apple выпустила сразу несколько обновлений iOS для устаревших устройств — iOS 18.7.4, iOS 16.7.13, iOS 15.8.6 и iOS 12.5.8.
Все обновления направлены в первую очередь на повышение безопасности системы, а также содержат небольшие исправления и доработки. Новых функций нет.
Подробнее о iOS 12.5.8
Обновления получили следующие устройства:
- iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE 1-го поколения — iOS 15.8.6;
- iPad Air 2 и iPad mini 4 — iPadOS 15.8.6;
- iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X — iOS 16.7.13;
- iPad Pro 9,7”, iPad Pro 12,9” 1-го поколения и iPad 5 — iPadOS 16.7.13;
- iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max — iOS 18.7.4;
- iPad 7 — iPadOS 18.7.4.
Все прошивки уже доступны для загрузки «по воздуху».
