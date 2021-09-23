Apple выпустила iOS 12.5.5 для старых iPhone

Неожиданно Apple выпустила обновление iOS 12.5.5 для старых iPhone и iPad, а также iPod. Апдейт приносит исправление найденных ошибок, а также улучшает систему безопасности. Поэтому владельцам таких устройств настоятельно рекомендуется установить новую версию ОС.
Обновиться до iOS 12.5.5 смогут следующие устройства:
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPad Air
- iPad mini 2
- iPad mini 3
- iPod touch 6-го поколения
Ранее состоялся выход iOS 15, которую можно установить на смартфоны начиная от первого поколения iPhone SE. Также вышла заметка, которая рассказывает, сколько нужно работать в разных странах, чтобы купить iPhone 13 на 128 ГБ.
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