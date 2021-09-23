Apple выпустила iOS 12.5.5 для старых iPhone

Неожиданно Apple выпустила обновление iOS 12.5.5 для старых iPhone и iPad, а также iPod. Апдейт приносит исправление найденных ошибок, а также улучшает систему безопасности. Поэтому владельцам таких устройств настоятельно рекомендуется установить новую версию ОС.

Обновиться до iOS 12.5.5 смогут следующие устройства:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPad Air

iPad mini 2

iPad mini 3

iPod touch 6-го поколения

Ранее состоялся выход iOS 15, которую можно установить на смартфоны начиная от первого поколения iPhone SE. Также вышла заметка, которая рассказывает, сколько нужно работать в разных странах, чтобы купить iPhone 13 на 128 ГБ.