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Новости

Apple выпустила iOS 12.5.5 для старых iPhone

Неожиданно Apple выпустила обновление iOS 12.5.5 для старых iPhone и iPad, а также iPod. Апдейт приносит исправление найденных ошибок, а также улучшает систему безопасности. Поэтому владельцам таких устройств настоятельно рекомендуется установить новую версию ОС.

Обновиться до iOS 12.5.5 смогут следующие устройства:

  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPad Air
  • iPad mini 2
  • iPad mini 3
  • iPod touch 6-го поколения

Ранее состоялся выход iOS 15, которую можно установить на смартфоны начиная от первого поколения iPhone SE. Также вышла заметка, которая рассказывает, сколько нужно работать в разных странах, чтобы купить iPhone 13 на 128 ГБ.

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