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Новости

Apple выпустила iOS 15

Как и ожидалось, сегодня Apple официально выпустила операционную систему iOS 15. Она доступна для всех желающих и обновиться до неё могут владельцы смартфонов начиная с iPhone 6s.

Компания чётко разделила свои смартфоны на новые и старые. Новыми считаются те, которые работают на процессорах A12 Bionic и новее. iPhone Xs, iPhone XR, серия iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 13 – именно они получат все функции и полный список нововведений. Старые модели будут использоваться более упрощённый функционал.

Ключевые функции, которые получат новые iPhone

  • Портретный режим в FaceTime;
  • Пространственное звучание в FaceTime;
  • Маршруты в Apple Maps в AR;
  • Интерактивный глобус в Apple Maps;
  • Повышенная детализация городов в Apple Maps;
  • Функция оцифровки ключей;
  • Копирование текста с фотографий;
  • Зуммирование видео QuickTake;
  • Ускоренная работа Siri;
  • Офлайн-режим для Siri;
  • Персональная подстройка Siri;
  • Офлайн-распознавание диктовки;
  • Анимированный прогноз погоды;
  • Улучшенный пространственный звук в Apple Music.

iOS 15 также смогут получить “старички” в виде iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 7 и более поздние версии. Все пункты не добавятся, но частичные изменения затронут и их:

  • Обновлённый браузер Safari с поддержкой расширений;
  • Расширенный режим «Не беспокоить»;
  • Режим «Фокус», который позволяет работать с профилями;
  • Группировка уведомлений за день в одну подборку;
  • Вход на совместимые сайты без паролей по биометрии;
  • Обновлённый «Локатор» с функцией офлайн-поиска.

Вес обновления занимает около 3 ГБ. Апдейт можно установить уже сегодня, но из-за высокой нагрузки на серверы Apple, возможно, придётся подождать.

Источник:
The GEEK

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