Apple выпустила iOS 15

Как и ожидалось, сегодня Apple официально выпустила операционную систему iOS 15. Она доступна для всех желающих и обновиться до неё могут владельцы смартфонов начиная с iPhone 6s.
Компания чётко разделила свои смартфоны на новые и старые. Новыми считаются те, которые работают на процессорах A12 Bionic и новее. iPhone Xs, iPhone XR, серия iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 13 – именно они получат все функции и полный список нововведений. Старые модели будут использоваться более упрощённый функционал.
Ключевые функции, которые получат новые iPhone
- Портретный режим в FaceTime;
- Пространственное звучание в FaceTime;
- Маршруты в Apple Maps в AR;
- Интерактивный глобус в Apple Maps;
- Повышенная детализация городов в Apple Maps;
- Функция оцифровки ключей;
- Копирование текста с фотографий;
- Зуммирование видео QuickTake;
- Ускоренная работа Siri;
- Офлайн-режим для Siri;
- Персональная подстройка Siri;
- Офлайн-распознавание диктовки;
- Анимированный прогноз погоды;
- Улучшенный пространственный звук в Apple Music.
iOS 15 также смогут получить “старички” в виде iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 7 и более поздние версии. Все пункты не добавятся, но частичные изменения затронут и их:
- Обновлённый браузер Safari с поддержкой расширений;
- Расширенный режим «Не беспокоить»;
- Режим «Фокус», который позволяет работать с профилями;
- Группировка уведомлений за день в одну подборку;
- Вход на совместимые сайты без паролей по биометрии;
- Обновлённый «Локатор» с функцией офлайн-поиска.
Вес обновления занимает около 3 ГБ. Апдейт можно установить уже сегодня, но из-за высокой нагрузки на серверы Apple, возможно, придётся подождать.
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