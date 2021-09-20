Apple выпустила iOS 15

Как и ожидалось, сегодня Apple официально выпустила операционную систему iOS 15. Она доступна для всех желающих и обновиться до неё могут владельцы смартфонов начиная с iPhone 6s.

Компания чётко разделила свои смартфоны на новые и старые. Новыми считаются те, которые работают на процессорах A12 Bionic и новее. iPhone Xs, iPhone XR, серия iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 13 – именно они получат все функции и полный список нововведений. Старые модели будут использоваться более упрощённый функционал.

Ключевые функции, которые получат новые iPhone

Портретный режим в FaceTime;

Пространственное звучание в FaceTime;

Маршруты в Apple Maps в AR;

Интерактивный глобус в Apple Maps;

Повышенная детализация городов в Apple Maps;

Функция оцифровки ключей;

Копирование текста с фотографий;

Зуммирование видео QuickTake;

Ускоренная работа Siri;

Офлайн-режим для Siri;

Персональная подстройка Siri;

Офлайн-распознавание диктовки;

Анимированный прогноз погоды;

Улучшенный пространственный звук в Apple Music.

iOS 15 также смогут получить “старички” в виде iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 7 и более поздние версии. Все пункты не добавятся, но частичные изменения затронут и их:

Обновлённый браузер Safari с поддержкой расширений;

Расширенный режим «Не беспокоить»;

Режим «Фокус», который позволяет работать с профилями;

Группировка уведомлений за день в одну подборку;

Вход на совместимые сайты без паролей по биометрии;

Обновлённый «Локатор» с функцией офлайн-поиска.

Вес обновления занимает около 3 ГБ. Апдейт можно установить уже сегодня, но из-за высокой нагрузки на серверы Apple, возможно, придётся подождать.