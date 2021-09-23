Специалисты посчитали, сколько нужно работать в России и США, чтобы купить iPhone 13

Специалисты из компании Money SuperMarket подсчитали, сколько часов нужно работать в разных странах, чтобы купить себе iPhone 13 на 128 ГБ. В расчёте учитывалась минимальная зарплата за час и цена смартфона на местном рынке. Также в расчёт брались налоги. Данные основывались на обычной продолжительности рабочего дня в 8 часов.

Как оказалось, хуже всего ситуация на Филиппинах. Там нужно отработать 97 дней, чтобы купить iPhone 13. И это при условии, что все деньги будут потрачены только на новинку. В Бразилии потребуется 86 дней, но при этом базовая модель там стоит дороже всего в мире — 1449 долларов

В Турции потребуется 79 дней, в России — 53 дня, в Мексике — 52 дня, а в Таиланде — 43 дня. А вот в США нужно всего 6 дней. Правда, и это не лучший результат — швейцарец может заработать на iPhone 13 за 4 дня.